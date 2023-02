Avec la solution Helio Water, Thierry Carlin promet de produire de l’eau potable à partir de toute eau impropre à la consommation. Souvenez-vous, nous avions déjà parlé de cette invention dans un article publié en 2022. L’aventure de cet inventeur et entrepreneur français continue avec sa participation le 8 février 2023 à l’émission « Qui veut être mon associé ? » de la chaîne télévisée M6. Convaincus par son projet, trois investisseurs lui ont proposé des offres de financement importantes pour lancer la solution Helio Water sur le marché.

Helio Water, un des projets les plus intéressants selon les investisseurs

Le dernier volet de la troisième saison de l’émission « Qui veut être mon associé ? » s’est déroulé début février sur M6 et Thierry Carlin était l’un des entrepreneurs qui ont participé à cette édition. Ainsi, il a pu présenter la solution Helio Water devant six entrepreneurs. Tous les investisseurs ont été conquis par ce projet révolutionnaire, Anthony Bourbon et Jean-Pierre Nadir ont particulièrement félicité Thierry Carlin, mais sans s’engager. Quant à Delphine André, elle a accepté de tester la solution Helio Water dans l’un de ses établissements hôteliers. Des propositions particulièrement intéressantes ont été faites par Marc Simoncini, Éric Larchevêque et Isabèle Chevalier.

Une levée de fonds exceptionnelle qui s’élève à 1 million d’euros

L’inventeur a participé à l’émission « Qui veut être mon associé ? » dans le but de demander aux investisseurs 250 000 € (5 % des parts de sa société). Mais il a réussi à obtenir un montant bien au-delà de ses attentes financières. Son projet pour produire de l’eau potable avec de l’eau de mer a particulièrement intéressé les investisseurs/animateurs. Marc Simoncini a proposé pas moins du double du montant demandé par l’entrepreneur, soit 500 000 € contre 10 % de la société. Éric Larchevêque et Isabèle Chevalier, quant à eux, ont décidé de proposer respectivement 250 000 €. Au total, le porteur de projet a pu lever un fonds de 1 million d’euros contre 20 % du capital de son entreprise.

La commercialisation du système Helio Water déjà planifiée

L’entrepreneur Thierry Carlin a ainsi réalisé la plus belle levée de fonds de la troisième saison de l’émission. Il a pu s’associer avec trois investisseurs apparemment très impliqués par le projet. Marc Simoncini veut même le mettre en contact avec d’autres partenaires financiers. Concernant l’avancement du projet, Thierry Carlin a affirmé que les procédures liées à l’entrée d’un investisseur dans l’entreprise sont en cours. Selon lui, le fonds obtenu assurera la première commercialisation de la solution Helio Water, notamment à l’étranger. L’entrepreneur souhaite, en effet, privilégier les régions du monde où l’accès à l’eau potable est difficile.

Petit rappel sur la solution Helio Water

La solution Water reproduit le cycle naturel de l’eau (évaporation – condensation – minéralisation). Elle transforme n’importe quelle eau salée ou insalubre en eau potable. Elle est composée d’une sphère avec deux compartiments et un filtre spécial. Le premier compartiment est conçu pour traiter l’eau insalubre ou salée et le second pour le stockage de l’eau pure récupérée. Sous l’action des rayons du soleil, l’eau à traiter s’évapore et se condense sur les parois du globe. L’eau produite passe ensuite par le filtre et se stocke dans le réservoir. Cet équipement a l’avantage de fonctionner avec de l’énergie solaire, une ressource renouvelable et gratuite. Plus d’informations : marinetech.fr