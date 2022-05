HelioWater, un ingénieux dôme qui transforme l’eau de mer (même souillée) en eau potable

Nous prenons peu à peu conscience que l’eau potable est une denrée rare… Dans notre pays, de nombreux départements sont déjà en alerte sécheresse alors que nous ne sommes qu’au début du mois de mai. En Europe, nous disposons de l’eau potable en ouvrant simplement un robinet mais qu’en est-il dans les autres pays du monde ? En 2022, 20% de la population mondiale n’a pas accès à l’eau potable et c’est une urgence pour certaines associations comme le Rotary International, qui, par le biais du système HelioWater, entend rendre l’eau potable accessible au plus grand nombre. Et vous pouvez aussi devenir acteur de ce projet ! Présentation.

HelioWater, c’est quoi ?

HelioWater est un système qui transforme toute eau, même insalubre ou salée, en eau potable. Elle fonctionne uniquement avec une énergie renouvelable, inépuisable et gratuite : le Soleil ! Le système est autonome, durable, économique et se révèle indispensable lors de projets humanitaires ou même de catastrophes liées au manque d’eau potable (maladie, déshydratation infantile etc.). Le dispositif HelioWater se transporte facilement, dans une caisse, et se révèle très facile à installer. Il fonctionne par un procédé de distillation et de minéralisation, qui garantit la qualité de l’eau potable qui en est issue. Enfin, un module d’un mètre cube peut produire 10 litres d’eau chaque jour !

HelioWater pourquoi faire ?

Comme nous vous l’avons expliqué, ce dispositif se destine à être installé facilement et rapidement. Installé même dans les endroits les plus reculés de notre planète, il ne demande que très peu d’entretien, les matériaux sont conçus pour résister environ 30 ans, et il résiste aux intempéries et aux tempêtes ! Ce système s’adresse avant tout aux endroits où l’eau potable n’est pas disponible, comme dans les camps de réfugiés, pour les populations côtières qui ne disposent que d’eau salée, et pour tous ceux qui manquent cruellement d’eau potable ! L’eau issue du système est absolument pure, distillée et peut également être utilisée dans les hôpitaux sans aucun danger.

HelioWater comment ça marche ?

L’idée du système est de réinventer le cycle de l’eau et de reproduire ce que réalise notre planète depuis toujours… A savoir, l’évaporation, la condensation puis la minéralisation. HelioWater se présente sous la forme d’un globe divisé en deux parties par un filtre spécial. L’eau de mer ou insalubre est pompée directement à la source puis remonte vers le haut du globe et s’évapore sous l’effet de la chaleur du soleil. Elle se condense alors sur les parois, redescend par le filtre puis se stocke dans le réservoir du bas, qui lui est relié à une sortie pour obtenir de l’eau potable.

HelioWater et le « projet Madagascar »

Le projet Madagascar vise à apporter de l’eau potable dans cette île-pays nichée en plein milieu de l’Océan Indien, qui manque cruellement du précieux liquide. Dans ce pays, le manque d’eau provoque des effets dévastateurs notamment chez les enfants… Les eaux sont polluées, et l’eau potable coûte très cher, les enfants se retrouvent alors à devoir boire des eaux souillées. 25% des morts d’enfants de moins de 5 ans sont imputables au manque d’eau potable à Madagascar. Le Rotary e-Club Satellite de Paris-Nord Nouvel Horizon et le Rotary Club Antanarivo Vovonana, avec le concours de la Mairie d’Amboasary, mènent une action avec HelioWater qui a pour but d’apporter de l’eau potable aux 600 élèves de l’école publique en installant une « ferme » Heliowater… Et vous pouvez les aider à mener à bien ce joli projet en cliquant ici ! Pour chaque don de 100€, vous contribuez à apporter de l’eau potable à 1 enfant pendant 3 ans. (don déductible des impôts à hauteur de 66%)