Comment récupérer et réutiliser (très simplement) l’eau de pluie ?

L’eau est une ressource indispensable, mais cette précieuse source naturelle n’est pas inépuisable. Et encore, nous avons la chance de pouvoir ouvrir simplement un robinet pour boire, nous laver, tirer la chasse d’eau. Eh oui, aussi paradoxal que cela puisse paraître, nous utilisons bien de l’eau potable pour tirer notre chasse d’eau… Rien que de l’eau, de l’eau de pluie, de l’eau de là-haut disait Véronique Sanson dans l’une de ses chansons. Mais cette eau de pluie qui tombe du ciel, saviez-vous qu’il était possible de l’utiliser en remplacement de l’eau potable ? On vous explique tout !

Que dit la loi sur l’eau de pluie ?

La loi autorise tout propriétaire ou locataire à utiliser les eaux pluviales qui tombent dans l’enceinte de la propriété. Mais, sur le site du Service Public, le message est très clair: il est strictement interdit de récupérer l’eau de pluie pour la consommer, car elle est contaminée. Elle ne doit donc pas être bue, utilisée pour la cuisine ou pour laver la vaisselle, ou même remplir le lave-glace de sa voiture. Après ruissellement sur un toit, l’eau de pluie se trouve chimiquement contaminée mais présente également un risque bactériologique ou parasitaire et ce, surtout si elle est stockée dans une cuve. Même les animaux domestiques ne devraient en théorie pas en boire.

Vous avez le droit d’installer un système de récupération, mais il ne peut servir, en théorie, qu’à certains usages encadrés. Et si elle ne peut pas être consommée, elle peut être utilisée pour de nombreuses tâches, comme pour la chasse d’eau et le lave-linge mais pour cela, les arrivées d’eau de vos appareils doivent être reliés au récupérateur… Lorsque l’on sait que chaque personne du foyer utilise 46 litres d’eau chaque jour pour évacuer ses besoins, on se dit qu’il y a là de sacrées économies à faire !

Les différents usages de l’eau de pluie

Cette eau naturellement tombée du ciel peut évidemment servir à arroser vos plantes ou votre potager… D’ailleurs, dans l’absolu, nous ne devrions jamais utiliser d’eau potable pour arroser les fleurs, question de bon sens ! En installant un récupérateur d’eau de pluie, son utilisation est évidemment simplifiée. L’eau de pluie peut, et devrait également servir à tous les travaux de nettoyage, y compris pour les sols de la maison… Elle est peut-être non potable, mais pour nettoyer un carrelage ou une baignoire, ce n’est pas un critère essentiel !

Les oiseaux adorent l’eau de pluie, et si vous installez intelligemment un petit abreuvoir directement relié à un petit tube en PVC, vous n’aurez même pas à penser à la remplir… Mais peut-être penser à éviter qu’elle ne déborde parfois ! Pensez également à disposer des coupelles d’eau de pluie, les hérissons en raffolent ! Cette eau récupérée peut aussi servir à nettoyer vos outils de jardin, tondeuse, bottes encrottées de terre ou patounes de toutous qui rentrent de promenade… Enfin, votre voiture ne vous en voudra pas si, au lieu de brancher le nettoyeur haute pression sur l’arrivée d’eau, vous le branchez sur votre récupérateur !

Comment installer un récupérateur d’eau ?

Si vous possédez un abri de jardin, un garage, c’est probablement l’idéal, il suffit d’installer un récupérateur d’eau de 1000 litres environ pour une consommation normale, puis de le relier à la gouttière de votre construction par l’intermédiaire d’une descente qui arrivera directement dans la cuve. Vous pouvez aussi enterrer votre cuve, mais, dans ce cas, il faudra installer une pompe électrique pour pouvoir tirer l’eau. Choisissez plutôt un récupérateur avec une grille pour que les feuilles mortes n’y tombent pas.

Un récupérateur simple coûte une centaine d’euros et une pompe immergée entre 120 et 150€; c’est vraiment très pratique car cela ne prend pas d’espace dans votre jardin. Vous pouvez également utiliser des fûts vides et les laisser se remplir d’eau, sans installation, mais il faudra ajouter par-dessus un morceau de grillage aux mailles serrées afin d’éviter que des détritus ne tombent dans le fût… Pensez à la planète, réutilisez votre eau de pluie, vous préserverez les ressources en eau potable et cela devient crucial !