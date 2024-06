Ek’O, le système qui permet d’économiser 3 l d’eau par douche, remporte une médaille d’or au Lépine

Chaque année, le Concours Lépine récompense des dizaines d’inventeurs qui ont parfois travaillé des années sur leurs projets. Ce concours d’inventions a vu naître les lentilles de contact, la tondeuse à gazon, ou encore la machine à laver. De plus en plus axé sur l’environnement, ce concours récompense souvent des inventions liées à l’anti-gaspillage, à l’économie d’eau potable, ou encore à la préservation de la biodiversité. Je vais vous présenter l’invention de la famille Lebrun, originaire d’Étriché, dans le Maine-et-Loire. Son nom : Ek’O, une invention destinée à ne plus gaspiller l’eau froide qui finit dans les égouts, inutilisée, lorsque l’on attend l’eau chaude pour la douche. C’est parti pour la découverte.

Une invention née d’un besoin

Cette invention fait partie de celles pour lesquelles on se dit qu’elle aurait pu être inventée plus tôt, tant elle me paraît simple à utiliser. L’idée vient de Valérie Lebrun, la mère de famille, qui, lasse de voir l’eau de la douche gaspillée, la récupérait dans un seau pour arroser ses fleurs. Un jour, elle demande à son fils Baptiste, ingénieur en mécanique de précision, et à son mari, Dominique, de lui inventer quelque chose de plus simple à utiliser ! La réalité, c’est qu’ils en avaient tous assez de voir un seau « trôner » au beau milieu de la douche familiale comme ils l’expliquent sur le site ekosavewater.com. Quelques mois plus tard, après du bricolage dans leur garage, ils inventent Ek’O, et reçoivent une médaille d’Or au Concours Lépine 2024 !

Une innovation mécanique qui fonctionne sans électricité

Ek’O se présente comme une colonne de douche, complétement mécanique qui fonctionne sans aucune énergie. La colonne s’installe directement sur la robinetterie existante avec une entrée et une sortie pour l’eau chaude et l’eau froide. Lorsque l’eau froide pénètre dans la colonne, un piston la retient dans la colonne de douche, puis lorsqu’elle est chauffée, le piston remonte pour libérer l’eau froide réchauffée. C’est donc la « première robinetterie qui récupère et réinjecte automatiquement l’eau froide gaspillée en début de douche », et elle est 100 % mécanique ! Les inventeurs souhaitaient un objet accessible à tous, sans intervention d’un électricien, ou d’un plombier, mais uniquement du plug & play… Installez et profitez en d’autres termes.

Une économie de 3 litres d’eau par douche

Le concept Ek'O est pile dans l'air du temps, et les inventeurs sont bien conscients du potentiel prometteur de leur produit. Néanmoins, pour le moment, leur invention est seulement un prototype. Ils sont donc actuellement à la recherche de partenaires tant financiers qu'industriels afin de concrétiser ce projet et de le rendre disponible sur le marché. Cette invention, qui permet d'économiser de l'eau potable à raison 3 litres d'eau par douche approximativement, possède deux atouts majeurs : préservation de l'eau potable et économies financières. En savoir plus sur le concept Ek'O ou, pourquoi pas, devenir partenaires ? Rendez-vous sur le site officiel : ekosavewater.com. Retrouvez également l'entreprise sur LinkedIn et sur Instagram.