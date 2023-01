L’invention d’une installation hydraulique et solaire qui permet à un village d’avoir accès à l’eau potable

Malgré les progrès de la technologie, de nombreuses zones dans le monde ne peuvent toujours pas bénéficier de services premiers comme l’approvisionnement en eau. Dans une zone rurale du sud du Sénégal, il y a un village du nom de Kenewal qui fait partie des sites n’ayant toujours pas accès à l’eau potable, une situation causant de nombreux problèmes sanitaires. Pour aider ce village, l’organisation humanitaire Balouo Salo a décidé d’y installer un système de puits innovant qui peut filtrer et purifier l’eau grâce à l’énergie solaire.

Une situation désastreuse

Dans le village de Kenewal, l’absence d’eau et de systèmes d’égouts est la cause d’une situation désastreuse au niveau sanitaire. Les eaux souterraines et les puits traditionnels sont en effet contaminés et il en résulte des taux de mortalité infantile et de malnutrition des plus élevés dans le pays. Dans cette zone rurale du Sénégal, il n’y a pas d’accès aux services ni aux infrastructures premières. Environ 88 % des habitants de la région vivent dans des habitations dans lesquelles il n’existe aucun système d’évacuation des eaux usées. Ces dernières ainsi que les ordures ménagères sont jetées dans les rues, dans la nature ou encore dans les décharges illégales.

Près de 80 % des enfants de moins de cinq ans sont exposés aux risques de maladies comme la diarrhée, le choléra ou aux parasites tels que les Giardia. Face à cette situation, l’organisation Balouo Salo a pris la décision d’installer dans le village une invention qui utilise les progrès de la technologie pour produire de l’eau potable. L’installation de ce puits fonctionnant à l’énergie solaire est prévue pour réduire de 60 à 70 % les maladies causées par la contamination de l’eau.

Le fonctionnement de l’infrastructure

L’infrastructure construite par Balouo Salo est constituée d’un puits profond de 32 m, d’un système de levage solaire, ainsi que d’une centrale de décontamination et de stérilisation. Lors de la construction de l’infrastructure, des machines ont été utilisées pour creuser le puits jusqu’à la profondeur désirée. Puis, après avoir protégé le site contre les risques d’éboulement et d’érosion, des cylindres ont été installés dans le trou. Pour obtenir de l’eau, une pompe hydraulique fonctionnant à l’énergie solaire stimule la pression de l’eau.

À cause de cette pression sur l’aquifère souterrain, le trou va commencer à se remplir d’eau et sera rechargé chaque saison suivant les cycles des pluies. Comme le puits est plus profond que les puits traditionnels, l’eau obtenue est moins polluée avec des quantités moins élevées de résidus. La pompe utilisée est une pompe submersible alimentée par une station photovoltaïque. Celle-ci est équipée de panneaux solaires et de batteries qui permettent de stocker l’énergie pour une utilisation tout au long de la journée.

Un système de filtration innovant

Pour filtrer l’eau du puits, l’infrastructure utilise un système de filtration par phases. Tout d’abord, l’eau traverse un préfiltre avec des membranes qui retirent les sédiments et la poussière. Puis, elle parcourt un tuyau en inox équipé d’une lampe UV qui s’occupe de la stérilisation et de l’élimination des bactéries. Finalement, cette eau déjà purifiée est envoyée vers une membrane osmotique qui permet d’éliminer de 95 à 98 % des bactéries. Ces dernières incluent le choléra, les staphylocoques et les Giardia. À la fin, l’eau est recueillie dans des bassins stériles, prête à être distribuée. L’installation est connectée à des robinets qui peuvent être utilisés par les habitants. Plus d’informations : Organisation Humanitaire Balouo Salo