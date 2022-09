ATL-59 : ils inventent un collecteur d’eau de pluie urbain qui permet d’économiser jusqu’à 20 000 litres par an

Parmi les 20 finalistes du célèbre concours d’innovation James Dyson Award se trouve une invention mexicaine qui entend faire face au futur « Jour Zéro » qui est le jour où il n’y aura plus d’eau dans la ville de Mexico, l’une des villes les plus peuplées au monde. Cette invention, qui a déjà été récompensée en 2021 par le National Design Prize (Mexico) – Product Design Category nous vient de deux jeunes inventeurs : Iván Aaron López et Brizeth Garcia Diaz. Cette invention porte le nom d’ATL-59, un nom de code pour un système qui entend faciliter la collecte des eaux de pluie au sein même des appartements… Un appareil révolutionnaire pour la ville qui permettra à tous les habitants d’économiser de l’eau dans leur quotidien. Découverte.

D’où leur est venue cette idée ?

Les deux hommes, étudiants à l’Universidad Autónoma Metropolitana de Mexico connaissent bien leur ville qui, ces dernières années a souvent été confrontée à des problèmes liés à l’eau, et notamment à de fréquentes sécheresses, mais également à une mauvaise gestion de l’approvisionnement et un accès inégal à l’eau en fonction des classes sociales de la population. Dans le même temps, la population continue à croître et donc à avoir besoin de nouveaux logements, donc de nouveaux systèmes d’approvisionnement en eau…. Les inventeurs d’ATL-59 veulent rendre les économies d’eau accessibles à tous et surtout faciles… Et ce pour tenter de retarder le Jour Zéro… D’ailleurs, le nom de leur invention n’a pas été choisie au hasard, ATL signifie eau dans la langue indigène et 59 est le début du compte à rebours avant le Jour Zéro !

Comment fonctionne ATL-59 ?

Le système ATL-59 se compose d’un système à trois éléments :

Un collecteur d’eau de pluie

Un système d’économie de douche

Des récipients

Selon ses inventeurs ATL-59 permettrait à une famille de 4 personnes d’économiser jusqu’à 20 000 litres par an. Concrètement, le collecteur de pluie dispose d’un filtre à trois couches qui rend l’eau de pluie utilisable pour l’arrosage des plantes, le nettoyage de la maison ou de la voiture, ou pour la chasse d’eau des toilettes ! Le collecteur est de petite taille de telle sorte qu’il peut être installé sur un balcon ou même sur le rebord d’une fenêtre…

C’était un élément clé de l’invention, les appartements à Mexico comme dans toutes les métropoles étant largement majoritaires sur les maisons avec jardin ! Dans l’ATL-59, il y aussi un système d’économie pour la douche ! Rappelons que des dizaines de milliers de litres d’eau sont gaspillés chaque année lorsque l’on attend que l’eau de la douche devienne chaude ! Le système d’économie de douche est en fait un procédé qui capture l’eau froide à la surface et la dirige vers un réservoir, cette eau peut être utilisée comme l’eau de pluie et aussi pour laver le linge… Quant aux réservoirs intégrés, ils ont une capacité de 6 litres, soit pile la quantité qu’il faut pour la chasse d’eau.

Une commercialisation bientôt ?

S’ils sont lauréats du prix James Dyson Award, les choses pourraient s’accélérer pour eux… Mais s’ils ne gagnent pas, leur produit devrait tout de même voir le jour… Après de nombreux tests et prototype, ils ont construit un prototype final de collecteur de pluie en fibre de verre pour le tester, mais tous les systèmes ont été conçus de manière à pouvoir être produits à l’échelle industrielle, en optimisant les coûts et en les rendant accessibles à tous. C’est pour le moment la SEULE solution proposé pour collecter l’eau de pluie en zone urbaine et c’est une excellente idée qui devrait faire le tour du monde !