Comment économiser facilement et simplement l’eau (potable) à la maison et au jardin

L’eau est un bien précieux, une denrée qui pourrait devenir rare plus vite qu’on ne pouvait l’imaginer, il y a encore une dizaine d’années… Nous avons la chance d’avoir un accès immédiat et constant à l’eau potable, ce qui n’est pas le cas de millions de personnes dans le monde qui doivent s’en passer. Mais nous constatons également que les restrictions d’eau dues aux sécheresses arrivent de plus en plus tôt dans l’année, et qu’elles durent aussi plus longtemps… Nous avons pourtant les moyens d’économiser l’eau dans nos usages quotidiens, il suffit d’un peu de bon sens et de quelques changements dans nos habitudes. Voici quelques conseils pour ne plus gaspiller de l’eau inutilement.

Quelques chiffres…

Nous utilisons l’eau pour nous laver bien sûr, mais aussi pour le ménage, l’arrosage, la cuisine, les toilettes, laver une voiture, remplir une piscine, etc. Selon le site Eau de France, un Français consomme environ 146 litres d’eau par jour (données de 2016). Cette eau part à 35% dans les égouts par les WC, est utilisée à 33% pour se laver, 13% pour les lessives, 7% pour la vaisselle, 4% pour le jardin, 4% pour le ménage, et seulement 3% pour la cuisine et la boisson… Les principales sources de gaspillage se situent donc au niveau des WC et de notre hygiène, ce qui fait tout de même plus de 95% de l’eau consommée qui part dans les eaux usées !

On oublie le bain !

Une baignoire pleine c’est plus de 100 litres d’eau, une douche de cinq minutes, c’est environ 75 litres, mais c’est déjà trop… Une douche, c’est pour se laver, pas pour laisser l’eau couler sur son corps, même si cela est bien agréable. Elle peut durer 5 minutes, et on coupe l’eau quand on se savonne par exemple, simple mais efficace. On s’autorise quand même un bain détente par semaine… Le petit plus : avant de vous doucher, vous avez toujours envie de faire pipi: faites dans la douche et rincez avec l’eau qui chauffe, cela fera une chasse d’eau en moins… Ou récupérez l’eau froide pour arroser vos plantes !

On utilise un pommeau économique

Un pommeau adapté utilise 6 litres d’eau par minute, contre 15 litres pour un pommeau classique… Imaginons une longue douche de 10 minutes, vous économiserez 90 litres d’eau à chaque douche ! Un pommeau économique coûte une vingtaine d’euros mais vous en fera économiser 165€ par an et des milliers de litres d’eau ne seront pluss gaspillés.

On choisit une chasse d’eau différenciée ou des toilettes sèches

Vous avez peut-être sur votre chasse d’eau deux boutons distincts: le petit est pour la petite commission et déversera 3 litres dans la cuvette; le gros est pour la grosse commission, et enverra 6 litres dans les égouts. Et si vous n’avez pas de chasse d’eau différenciée, placer quelques briques ou deux bouteilles remplies de sable: vous économiserez beaucoup d’eau sans même vous rendre compte de la différence ! L’utilisation de l’eau de pluie est autorisée pour les toilettes, mais cela nécessite des travaux d’installation… Sinon, on opte pour les toilettes sèches, mais encore faut-il pouvoir s’en accommoder !

On utilise les touches ECO des appareils de lavage

Vous avez peut-être repéré sur votre lave-linge ou votre lave-vaisselle une touche ou un programme ECO, et quand vous l’avez lancé, vous avez aperçu un programme de 3 heures ou plus en vous disant que ce ne devait pas être très économique… Erreur ! Les touches ECO réduisent la température de lavage, allonge la durée du cycle et consomme donc moins d’eau et d’électricité. Il faut juste prendre son mal en patience, en attendant que le cycle se fasse, de nuit par exemple, pour économiser un peu plus d’électricité aussi !

On arrose à certains moments de la journée et intelligemment !

Les anciens vous le diront, il faut arroser tôt le matin ou tard le soir, pour que les plantes et légumes profitent pleinement de la ressource qu’on leur apporte… On arrose aussi un jour sur deux, mais plus longtemps pour que l’eau puisse s’infiltrer dans la terre. Recouvrir les sols de paillage, d’écorce ou installer des ollas sont aussi des moyens de réduire la consommation d’eau au jardin. Et pour finir, il faut installer un récupérateur d’eau de pluie et arroser avec cette eau, et uniquement celle-ci…

On ne laisse pas couler l’eau sans raison

Cela peut paraître complètement évident mais qui n’a jamais laissé couler l’eau pendant le brossage des dents, pendant la phase de savonnage sous la douche ou en lavant la vaisselle sans remplir une bassine ? Une vaisselle à l’eau courante et à la main sans bassine, c’est 200 litres d’eau gaspillés… Chaque seconde sans eau qui coule, c’est quelques litres d’économisés, et contrairement à ce que l’on pense ce n’est pas une goutte d’eau, mais des millions que l’on économise en réalisant quelques gestes très simples ! Retrouvez notre article sur l’utilisation de l’eau de pluie, qui est autorisée dans certains cas seulement.

