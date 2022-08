L’invention des hydro-panneaux pourrait mettre fin à la crise mondiale du manque d’accès à l’eau potable

L’accès à l’eau potable est l’un des problèmes majeurs de notre décennie. C’est aussi l’un des plus grands défis de l’humanité, apporter de l’eau potable à ceux qui en manquent, sans épuiser les ressources de la planète. Selon l’organisation mondiale de la santé, en 2025, la moitié de la population mondiale se trouvera en situation de stress hydrique. En d’autres termes, la moitié des femmes, hommes et enfants sur terre, manqueront d’eau dans 3 ans ! En 2022, ce sont près de 800 millions de personnes qui n’ont pas encore accès à l’eau potable, et avec les sécheresses que nous connaissons et le réchauffement climatique qui s’intensifie, cela risque de s’aggraver.

L’eau potable, l’enjeu de demain

Il existe bien des infrastructures pour amener de l’eau potable, mais elles connaissent de sérieux problèmes comme les contaminations au plomb, ou les coupures d’eau qui sont très fréquentes. Lorsque la question est posée à Cody Friesen, professeur de matériaux à l’Arizona State University, il affirme qu’en ce qui concerne l’eau, “nous sommes coincés à l’époque romaine”. Ce passionné d’Indonésie et d’Amérique Centrale a pu se rendre compte lors de ses voyages, que l’eau était une denrée très rare dans ces endroits du monde. Et pour lui, il existe une solution innovante : les hydro-panneaux.

Pourquoi des hydro-panneaux ?

Ces panneaux permettent de fabriquer de l’eau à partir de l’air, ce qui pourrait résoudre le problème de l’apport en eau potable, puisqu’elle deviendrait, partout dans le monde, une ressource renouvelable. Pour ce professeur, la collecte des eaux de pluie, parfois utilisée, n’est pas une solution pérenne. L’humain n’est pas maître de la météo et avec le réchauffement climatique, les pluies se font de plus en plus rares. Or, les hydro-panneaux ne dépendant pas des conditions météorologiques, ils seraient une solution pérenne au problème de l’eau potable.

Comment fonctionnent les hydro-panneaux ?

La technologie employée pour les panneaux s’appelle l’hygroscopie, c’est-à-dire que le matériau va absorber la vapeur d’eau. On peut comparer le travail d’un panneau à celui du riz, qui a un fort pouvoir hygroscopique et qui absorber la vapeur d’eau, empêchant par exemple le sel de s’humidifier. Les nanomatériaux des hydro-panneaux ont exactement le même pouvoir, celui de pouvoir absorber la vapeur d’eau qui est ensuite condensée et convertie en eau grâce à la chaleur du soleil ! Friesen explique que, grâce aux panneaux qu’il a développé grâce à SOURCE, son entreprise, les panneaux peuvent fonctionner même en plein milieu du désert du Sahara. Il affirme qu’un seul panneau peut produire 5 litres d’eau chaque jour, et que son système permet de purifier l’eau récoltée, afin qu’elle soit totalement potable.

Des panneaux SOURCE déjà installés…

En Arizona, ce sont 500 panneaux qui fonctionnent déjà chez les particuliers, évitant ainsi aux habitants des kilomètres pour trouver de l’eau. Depuis 2018, 40 hydro-panneaux apportent de l’eau au Kenya, un pays où l’eau potable est très difficile d’accès. Aujourd’hui, ce sont déjà 52 pays et 450 projets distincts pour les hydro-panneaux. Bill Gates a d’ailleurs largement investi dans le projet lors de la levée de fond qui a réuni 150 millions de dollars. Et si les hydro-panneaux étaient vraiment LA solution pour que l’eau potable soit plus accessible ? Il est temps de s’en inquiéter, car si les prédictions de l’OMS se confirment, dans trois ans seulement, la moitié de la population mondiale connaîtra le manque d’eau. Plus d’informations : source.co