Cette invention révolutionnaire apporte de l’eau potable aux réfugiés en la puisant l’air

11 ans déjà que la Syrie est en proie à une guerre civile qui a bien sûr fait de nombreuses victimes mais également obligé de nombreux Syriens à l’exode… Fuir les zones de combat implique souvent de se retrouver dans des zones plus ou moins désertique où l’accès à l’eau potable est loin d’être une évidence. Selon l’OMS, 1.8 milliard de personnes doivent utiliser de l’eau souillée ou contaminée pour se désaltérer ou se laver, entraînant des maladies potentiellement mortelles comme le choléra ou la dysenterie. En Syrie, les réfugiés peuvent désormais compter sur une invention Israélienne qui leur permet de produire environ 6000 litres d’eau potable chaque jour. Présentation de cette invention essentielle à leur survie.

Quelle est cette invention ?

L’entreprise Israélienne Watergen a mis au point une nouvelle technologie qui consiste à aspirer l’humidité contenue dans l’air pour fabriquer de l’eau potable, fraîche et enrichie en minéraux. La mini usine fonctionne grâce à l’énergie solaire et est transportable, elle peut donc être installée partout même dans les zones de conflit où les réseaux électriques ont souvent été détruits. Chaque unité peut produire jusqu’à 6000 litres d’eau par jour en puisant uniquement dans l’humidité de l’air ambiant.

Un projet soutenu par de nombreux dirigeants

Lors d’une présentation de la technologie Watergen, c’est devant le Prince Charles d’Angleterre et le secrétaire d’État américain John Kerry que Michael Rutman, DG de Watergen a pu démontrer l’efficacité de sa mini usine de transformation de l’humidité en eau potable. Pour pouvoir équiper les réfugiés de guerre Syriens, Watergen s’est associé à l’Alliance Multiconfessionnelle pour les réfugiés syriens et fournit désormais des générateurs d’eau potable aux réfugiés de la province de Raqqa, en grande partie détruite par les combats. L’approvisionnement de la Syrie par une entreprise israélienne s’est avéré compliqué car les deux pays n’ont aucune relations diplomatiques… Les concepteurs ont lutté contre vents et marées pour apporter l’aide nécessaires à ces réfugiés qui n’avaient plus accès à l’eau potable.

La mission de Watergen se poursuit

L’entreprise israélienne continuera à braver les interdits diplomatiques pour apporter de l’aide à ceux qui en ont besoin en matière d’eau potable… Ainsi deux générateurs ont été fournis aux hôpitaux de Gaza, ou encore à ceux de Raqqa, des villes qui résonnent comme étant les théâtres de combats quasiment quotidiens. Watergen souhaite également équiper les écoles et d’autres hôpitaux de ces régions meurtries par la guerre. Le Dr Michael Mirilashvili, président et chef de la direction de Watergen, déclare : « Nous sommes fiers de participer à cette initiative vitale visant à améliorer la sécurité, la santé et le bien-être de la région ».

Pour l’entreprise l’accès à l’eau potable est un droit humain fondamental, et ils sont bien décidé à garantir à chaque être humain un accès à l’eau potable ! Et ce, dans n’importe quel endroit du monde. En temps de guerre, le contrôle de l’eau est l’un des nerfs des guerres. Avec le contrôle de l’électricité ou des voies de chemin de fer, le contrôle de l’eau potable est l’un des enjeux des belligérants… Ils savent qu’en privant les populations d’eau, elles s’exilent, laissant les territoires aux mains des ennemis. Watergen veut continuer à construire la paix autour de l’eau potable… Un programme ambitieux mais parfaitement louable ! Plus d’infos : watergen.com