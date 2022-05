Projet Jourdain : pour faire face à la sècheresse, la Vendée va transformer les eaux usées en eau potable

Le réchauffement climatique est au centre des préoccupations de tous les scientifiques du monde, mais également de nombreux particuliers… La multiplication des sécheresses, le manque d’eau, les températures caniculaires ne peuvent qu’être un constat et non plus une hypothèse ! Dans ce cercle vicieux, le recyclage des eaux usées devient lui aussi, un enjeu majeur de notre futur proche. En Vendée, le projet « Jourdain », qui se traduit par le construction et l’exploitation d’une future usine d’affinage des eaux usées, pilotée par le groupe Veolia, est attendu pour 2023. Ce projet pilote en Europe entend transformer les eaux usées en eau potable. Certaines régions de France, déjà en restriction d’eau pourraient trouver dans ce projet une alternative à l’utilisation de l’eau courante. Présentation.

Le projet Jourdain, unique en Europe

Actuellement, moins d’1% des eaux usées sont recyclées. Ce qui est évidemment trop peu au regard du réchauffement climatique et du manque d’eau qui se fait déjà sentir; la nécessité de penser à d’autres moyens de recyclage est donc essentielle. La Vendée, département de l’Ouest de la France, est déjà touchée par des restrictions d’eau et est l’un des départements les plus sensibles au stress hydrique. Ce projet mené par Vendée Eau (Syndicat des Eaux de Vendée) et Veolia est pionnier en la matière et actuellement unique en Europe. L’objectif : la valorisation circulaire de l’eau !

Cette expérience sans précédent en Europe permet d’expérimenter un projet reproductible sur d’autres portions du territoire, le littoral ligéro-breton représentant 40% du littoral français. Martin Gutton, Directeur de l’agence de l’eau Loire Bretagne.

Comment ça marche ?

Actuellement, les eaux usées, sont rejetées dans l’Océan, après avoir été évidemment filtrées. Grâce à cette usine d’affinage, les eaux usées provenant de la station des Sables d’Olonne pourront être récupérées, traitées, puis réinjectées dans le réseau d’eau potable. Rappelons que les eaux usées et traitées sont déjà réutilisées, mais réservées à l’irrigation agricole et aux espaces verts; pas pour un usage domestique. Actuellement, cette usine d’affinage est en construction au Château d’Olonne.

L’eau sera filtrée puis traitée à deux reprises pour éliminer les micropolluants, mais également les résidus médicamenteux, reliquats de produits ménagers, etc. L’un des traitements permettra également de débarrasser les eaux usées des virus et bactéries qu’elle pourrait contenir. L’eau sera ensuite emmenée vers le barrage de Jaunay par une canalisation de 27 kilomètres. Cette eau dépolluée sera ensuite mélangée aux eaux de la rivière, puis réacheminée vers la centrale de production d’eau potable, toujours à Jaunay. Grâce à ce nouveau procédé, l’eau sera de nouveau consommable, comme si elle n’avait jamais été utilisée.

La REUT fait partie des solutions indispensables qui vont nous permettre de répondre au problème des sécheresses répétées et du stress hydrique en France. Les Français y sont favorables puisque 83%(1) d’entre eux se déclarent prêts à boire de l’eau potable produite à partir d’eaux usées traitées. Je remercie Vendée Eau de faire confiance à Veolia. Antoine Frérot, PDG de Veolia

Un démarrage progressif de l’unité !