Uravu Labs dévoile une techno inspirée de Star Wars pour produire de l’eau potable à partir de… rien !

La pénurie d’eau fait partie des problèmes auxquels de nombreux pays sont confrontés actuellement et, selon l’ONU, cela va encore s’accentuer en raison du réchauffement climatique. D’après les prévisions de l’organisation, près de la moitié de la population mondiale vivra dans des régions soumises à un fort stress hydrique d’ici à 2030. Résoudre la pénurie d’eau est un alors un objectif majeur pour bon nombre d’entreprises, telles que Uravu Labs. Cette start-up, basée en Inde, a fabriqué un générateur d’eau atmosphérique qui peut fournir de l’eau potable dans des régions reculées, sans avoir besoin d’infrastructures hydrauliques traditionnelles.

Une technologie inspirée de « Star Wars »

La jeune pousse indienne affirme avoir conçu leurs générateurs d’eau atmosphérique en s’inspirant des machines construites par les habitants de Tatooine, la planète aride où Anakin et Luke Skywalker sont nés. Si vous connaissez la saga de Georges Lucas, vous savez sans doute que ces machines (vaporateurs d’eau) sont plantées dans le sol et utilisées dans des fermes d’humidité pour collecter l’humidité qui se trouve dans l’air et le liquéfier. Les fondateurs d’Uravu Labs (Govinda Balaji, Swapnil Shrivastav et Venkatesh Raja) auraient eu l’idée d’exploiter le concept en s’appuyant sur une substance déshydratante. L’appareil qu’ils ont conçu contient du dessiccant liquide qui, après avoir absorbé l’humidité de l’air, est chauffé à 65 °C pour libérer de la vapeur d’eau. Cette dernière est ensuite récupérée et condensée en eau potable. « Le processus complet prend environ 12 heures, tandis que chaque unité produit environ 2 000 litres d’eau potable par jour », indique Swapnil Shrivastav dans un article de la BBC.

Un projet pas encore financièrement « viable »

La start-up indienne ambitionne de rendre l’eau accessible à tous, surtout dans les régions subissant des pénuries, mais souligne toutefois que leur projet est trop coûteux et, de ce fait, n’est pas encore « viable » économiquement. C’est la raison pour laquelle ils ont décidé de vendre leur eau dans le secteur de l’hôtellerie. Swapnil Shrivastav affirme qu’ils se sont déjà tournés vers des associations et entreprises s’engageant dans une démarche de responsabilité sociale (RSE). Malheureusement, la plupart d’entre elles étaient encore réticentes. « Nous avons essayé les départements à but non lucratif et RSE, mais de nombreuses entreprises pensaient que ça ne marcherait pas. Nous avons dû nous tourner vers des applications de consommation commerciale, car ils étaient prêts à nous payer et c’est pour eux un moteur de développement durable » a-t-il ajouté. Quoi qu’il en soit, Uravu Labs prévoit de trouver des solutions pour élaborer une technologie plus efficace et moins chère, et mener des projets pilotes pour ses unités dans des centres de données en Inde et à Singapour.

Générateur d’eau atmosphérique : une technologie de plus en plus utilisée

D'autres start-up exploitent la génération d'eau atmosphérique afin de fournir de l'eau potable à des communautés hors réseau. C'est, par exemple, le cas de la société Veragon qui possède des unités de production d'eau en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud ; ou encore de l'entreprise Majik Water qui a installé environ 40 unités dans les régions arides et semi-arides du Kenya. Selon un rapport de Global Market Insights, le marché de la production d'eau atmosphérique tend à accroître et devrait valoir 13,5 milliards de dollars en 2032. Avinash Singh, directeur associé de la recherche et du conseil chez Global Market Insights, déclare que le soutien gouvernemental, les subventions ou les réglementations environnementales pourraient favoriser l'adoption de cette technologie. Plus d'informations : uravulabs.com.