L’entreprise « Source » va produire de l’eau en conserve à partir de l’air et de la lumière du soleil

Boire de l’eau est essentiel pour la santé, je ne vous apprends rien ! Cependant, l’eau est aussi une ressource qui se raréfie, et dont nous pourrions manquer dans les années à venir. Il faut, par conséquent, trouver d’autres moyens de produire de l’eau potable à partir de ressources naturelles et renouvelables. Comme le rappelle l’Observatoire des Inégalités, 700 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable, soit 9 % de la population mondiale. Une alternative pourrait venir de l’entreprise américaine Source, sur le point de commercialiser de l’eau en conserve fabriquée à partir de l’air et de la lumière du soleil. Si les plans se déroulent sans accrocs, l’eau baptisée Sky Wtr (eau du ciel) devrait être disponible aux États-Unis, dès le mois de septembre prochain. Je vous explique tout immédiatement.

Une eau en canette

L’eau inventée par l’entreprise Source sera commercialisée dans le cadre d’un effort visant à promouvoir les « panneaux hydrauliques » alimentés à l’énergie solaire qui fournissent une méthode hors réseau de production d’eau potable. Voici comment l’entreprise, basée en Arizona, présente son projet. Concrètement, le procédé utilise des panneaux solaires pour alimenter des ventilateurs. Ces derniers extraient la vapeur d’eau contenue dans l’air. La phase suivante consiste à faire traverser cette vapeur d’eau dans une substance absorbante (déshydratant) pour qu’elle retienne l’humidité. L’eau est ensuite récoltée directement à l’intérieur du panneau solaire.

Exploiter le « ciel » pour produire de l’eau

L’eau Sky Wtr deviendrait une manière d’exploiter le « ciel » pour puiser de l’eau, une technique assez novatrice et intéressante. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce serait une manière durable de produire de l’eau potable sans puiser dans les ressources habituelles. Utiliser le soleil et l’humidité de l’air ambiant serait une solution pour rendre l’eau potable plus accessible. De plus, l’entreprise a choisi des canettes en aluminium recyclé et recyclables à l’infini pour proposer cette eau d’un nouveau genre. Selon l’entreprise, l’eau produite serait d’une pureté inégalée, provenant d’une source durable. L’eau récoltée sera également minéralisée afin d’être un atout pour la santé, et d’en améliorer le goût, précise l’entreprise Source sur son site internet.

Un capteur d’eau atmosphérique

L’énergie solaire fait fonctionner des ventilateurs qui aspirent de l’air à travers un matériau spécial capable de capturer la vapeur d’eau. Une fois capturée, cette vapeur est libérée par ces matériaux sous l’effet de l’énergie solaire, utilisant un flux d’air concentré. Un système de contrôle intelligent assure que la température du point de rosée à l’intérieur de l’Hydropanel reste toujours supérieure à celle de l’environnement, favorisant ainsi une condensation passive de l’eau pure.

Cette eau pure est ensuite ozonée pour garantir sa stérilité et minéralisée pour améliorer ses qualités sanitaires et gustatives. Elle peut être acheminée directement vers votre domicile, votre bureau, un distributeur autonome ou tout autre emplacement pour une utilisation pratique. En savoir plus sur ce concept innovant ? Rendez-vous sur le site officiel de l'entreprise : source.co.