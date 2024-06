KuSui : une entreprise dévoile un distributeur qui produit 14 l d’eau par jour à partir de l’air

La majorité de l’eau qui couvre la surface du globe est salée, soit environ 97,2 %. Les 2,8 % restants sont constitués d’eau douce. Pourtant, dans ce faible pourcentage, les glaces polaires représentent 2,1 % et l’eau douce disponible est de seulement 0,7 %, d’après des chiffres publiés sur le site du Centre d’information sur l’eau. Ce qui démontre à quel point l’eau propre à la consommation humaine est rare. D’ailleurs, selon les prévisions du World Resources Institute, à cause du réchauffement climatique et du développement de l’urbanisation, les ressources hydriques vont davantage se raréfier dans les années à venir. À l’horizon 2050, plusieurs pays seraient confrontés à des niveaux de stress hydrique élevés ou extrêmement élevés, parmi lesquels l’Égypte. Au vu de la situation, ce dernier a conclu un partenariat avec une société japonaise pour bénéficier de la technologie KuSui.

Un générateur d’eau atmosphérique

Le Ministère égyptien de la Production militaire a signé, au mois de février, un contrat de fabrication commune avec la société japonaise MIZUHA, pour produire le générateur air-eau KuSui. Le dispositif sera fabriqué par Helwan Metal Hardware Company, alias Factory 360. Cette coopération entre les deux pays ne peut que profiter à l’Égypte, qui fait face à d’importantes pénuries d’eau depuis des années. En effet, la majorité de ses ressources en eau proviennent du Nil, qui lui fournit près de 95 % de ses réserves, destinées à l’agriculture et aux besoins domestiques de ses habitants. Depuis quelques années, le plus long fleuve d’Afrique ne fournirait plus aux Égyptiens un apport suffisant en eau, en raison du dérèglement climatique et du Grand barrage de la Renaissance mis en place par l’Éthiopie.

Produire de l’eau à partir de « rien »

La technologie KuSui, dont le nom signifie « air » et « eau », produit de l’eau potable à partir de la vapeur d’eau atmosphérique. Elle crée des gouttes d’eau par échange de chaleur, convertit les molécules d’eau en liquide et élimine les impuretés grâce à un système d’échange d’ions et des filtres à charbon. Le plus grand avantage de cette technologie réside dans le fait qu’elle peut fournir de l’eau potable partout et à tout moment. La société japonaise MIZUHA a souligné que « s’il y a de l’humidité dans l’atmosphère, de l’eau potable peut être créé n’importe où sur la planète avec ce dispositif ». Au Japon, ils ont créé un prototype pour la production de masse, pouvant générer plus d’eau grâce à l’échange thermique et améliorer encore plus la qualité de celle-ci. À noter qu’ils ont déjà procédé à des tests, afin de vérifier que la potabilité de l’eau pouvait être maintenue sur une longue durée.

Une fabrication égyptienne

Pour la conception du prototype, les deux parties ont convenu que la majorité de ses composants seront fabriqués en Égypte. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre des objectifs mis en place par le Ministère égyptien de la Production militaire, visant à stimuler la fabrication locale et minimiser la dépendance aux importations. Plus de 70 % des composants du générateur air-eau KuSui seront donc produits localement, l’Egypte prévoit de signer d’autres accords avec la société japonaise pour la production en série dans le pays, une fois le prototype créé et testé.

Pour information, ce dernier devrait produire environ 14 litres d'eau par jour. Ce qui le rend parfaitement adapté à un usage commercial, entre autres dans des entreprises ou des complexes touristiques. Plus d'informations : mizuha-nippon.jp.