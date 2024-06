AirQua, des fontaines produisant jusqu’à 500 litres d’eau pure par jour à partir de l’air

En raison du réchauffement climatique, les périodes de sécheresse deviennent plus longues et plus fréquentes. Pour faire face aux pénuries d’eau dans différentes parties du monde, mais aussi pour économiser cette ressource précieuse, les AWG (Atmospheric Water Generation) constituent d’excellentes solutions. Actuellement, le marché de ces dispositifs permettant de produire de l’eau à partir de l’humidité de l’air est en plein essor. Selon un rapport d’Exactitude Consultancy, sa taille devrait passer d’environ 3,14 milliards d’euros à plus de 7,25 milliards d’euros, de 2023 à 2030. Parmi les nombreuses entreprises qui se sont spécialisées dans la fabrication de générateurs d’eau atmosphérique, nous pouvons citer AirQua. Fondée par Jon Rowe et Rex Halverson, l’ancien président de la Noosa Biosphere Reserve Foundation, cette société australienne a développé différents modèles de générateurs, dont certains peuvent fournir plusieurs centaines de litres d’eau par jour.

Des appareils fonctionnant comme des déshumidificateurs

À l’instar des autres AWG présents sur le marché, les générateurs d’eau atmosphérique développés par AirQua reprennent, dans une certaine mesure, le fonctionnement des déshumidificateurs. Ils captent l’air ambiant et extraient l’humidité qu’il contient, grâce à un condenseur. L’eau produite prend ensuite la direction d’un réservoir pour être stockée et utilisée ultérieurement. Pour information, la production d’eau à partir de l’humidité de l’air est une méthode déjà utilisée par les Incas. Ces derniers se servaient de pièges à brouillard pour collecter la rosée et la stocker dans des citernes. De nos jours, grâce aux avancées technologiques, il est possible d’améliorer cette technique vieille de plusieurs siècles, afin de produire une plus grande quantité d’eau.

Des générateurs pouvant produire jusqu’à 500 litres

Si le fonctionnement des AWG d’AirQua est le même que celui des autres générateurs d’eau atmosphérique, ils se démarquent au niveau de leurs performances. La gamme de produits de l’entreprise australienne comprend des générateurs de comptoir fournissant environ 15 litres par jour, ainsi que cinq autres dispositifs de taille plus importante, capables de produire de 30 à 500 litres d’eau quotidiennement. Le modèle le plus populaire de la société est celui pouvant fournir jusqu’à 30 litres par jour.

Ceci en raison de sa capacité de production tout à fait correcte et ses dimensions plus ou moins semblables à celles d’une fontaine à eau. Concernant les prix, les dispositifs produisant 15 litres, 30 litres, 60 litres et 100 litres d’eau par jour sont proposés respectivement à environ 1 850 €, 2 790 €, 5 130 € et 13 400 €. Pour les modèles capables de fournir de 250 à 500 litres, il est nécessaire de contacter l’entreprise pour connaître leurs tarifs.

Un système de filtration breveté

Hormis les performances, les appareils proposés par AirQua sont équipés d’un système de filtration breveté, permettant de purifier efficacement l’eau et de supprimer les éventuels contaminants. Après avoir filtré l’air et extrait son humidité, l’eau passe par une pochette en carbone et silicium, un filtre pré-carbone, post-carbone, à osmose inverse, ainsi qu’un filtre TCR. Pour finir, elle est exposée à une lumière UV pour éliminer tous les contaminants et garantir sa fraîcheur. À noter que l’eau produite par les appareils de l’entreprise australienne est plus pure et nettement moins onéreuse que celle en bouteille. Plus d’informations : airqua.com. Les générateurs d’eau atmosphérique, une solution d’avenir selon vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .