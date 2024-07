Aqualux : l’invention d’une bouteille qui rend toute eau propre à la consommation

Dans le monde, il existe de nombreux concours d’inventions, ou d’innovations. Vous connaissez probablement déjà le Concours Lépine, ou le James Dyson Award, deux concours mondialement connus, et qui se déroulent chaque année. Mais, connaissez-vous le Red Bull Basement ? Chaque année, il se déroule dans le monde, avec une édition par pays, il encourage et soutient les étudiants universitaires à développer des projets innovants. Le but de ce programme : utiliser la technologie pour résoudre des problèmes environnementaux et sociaux. Lors de l’édition brésilienne de 2021, une jeune étudiante, Bárbara Paiva, a été récompensée pour son invention. Baptisée Aqualux, il s’attaque à un problème majeur : la mise à disposition d’eau potable dans les endroits les plus reculés. Et, avec 1,4 milliard de personnes dans le monde qui n’ont pas accès à l’eau potable, selon l’UNICEF, il y a du pain sur la planche !

D’où lui est venue l’idée de cette invention ?

Dans le cadre de ce programme mondial, Bárbara Paiva, étudiante de l’Université Fédérale d’Ouro Preto qui étudie la stérilisation des parasites via radiation. Lors de son interview publiée sur le site redbull.com, elle expliquait vouloir appliquer ses connaissances dans ce domaine particulier, pour « aider les gens de manière simple et viable ». La jeune femme, n’a jamais rêvé de devenir une scientifique même si, petite, elle aimait jouer à des jeux expérimentaux, apprend-on dans un article du Galileu, un journal brésilien. Une fois son Master en poche, elle a décidé de se consacrer à cette invention.

Une bouteille qui rend toute eau potable !https://t.co/ufOYJeGrkz — Alexandre (@Ar4kiel) July 10, 2024

La bouteille Aqualux, qu’est-ce que c’est exactement ?

Après avoir obtenu son diplôme, elle a obtenu une maîtrise qui lui permettait d’étudier la relation entre les polymères et les rayonnements. Le rayonnement bleu a été son centre d’intérêt, et elle s’est alors demandée comment appliquer ce phénomène de stérilisation pour rendre l’eau potable. Elle développe ainsi une bouteille dotée d’un système de stérilisation à la lumière bleue, l’Aqualux. Après plusieurs études et plusieurs tests, l’Aqualux fonctionne et pourrait être bon marché, donc accessible aux populations reculées, et par ailleurs aux randonneurs ou aux campeurs. En d’autres termes, ce dispositif serait une sorte de thermos qui filtre, stérilise et rafraîchit l’eau grâce à l’énergie solaire. Aqualux utilise une technologie qui combine l’énergie solaire avec des propriétés photocatalytiques pour décomposer les contaminants présents dans l’eau. Cette méthode est souvent appelée « photocatalyse ».

Quelles autres solutions pour rendre de l’eau, potable ?

Lorsque l’on se trouve en camping, ou éloigné d’un point d’eau potable, il existe plusieurs solutions pour pouvoir s’hydrater avec l’eau d’un lac ou d’un étang, par exemple. La technique la plus sûre, pour éliminer les virus et les bactéries étant, bien entendu, de la faire bouillir. Une fois refroidie, l’eau bouillie peut être bue, sans danger. Une autre invention, que j’ai évoqué il y a peu dans cet article : le Solar Desalination Skylight d’Henry Glogau. C’est un système ingénieux, qui permet de rendre l’eau pompée dans la mer, potable, grâce à un système solaire qui désalinise l’eau.

Quant à l'invention de Bárbara Paiva, elle avait représenté le Brésil lors de la finale organisée en Turquie. Cette finale avait été remportée par deux étudiantes d'Arizona State, Brinlee Kidd et Sylvia Lopez, qui avaient présenté, Jotted, un outil de prise de notes intelligent. L'Aqualux n'avait pas convaincu le jury, et nous en ignorons les raisons, car cette invention nous paraît essentielle, pas vous ?