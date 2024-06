Filter Cap, l’invention d’un bouchon filtrant imprimé en 3D qui purifie les eaux contaminées

L’eau est une source de vie, mais si elle est contaminée et insalubre, elle peut être source de maladies en raison des éléments pathogènes (virus, bactéries, parasites…) qu’elle contient. Pourtant, plus deux milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès à l’eau potable et plus de quatre milliards n’ont aucun accès à des services d’assainissement d’eau, selon l’ONU. Encore aujourd’hui, de nombreux pays sont confrontés à la pénurie d’eau et au manque d’eau potable. C’est, par exemple, le cas de la Colombie, où près de quatre millions de personnes vivent dans des zones désertiques. Face à ce problème, Ogilvy Colombie, en partenariat avec FILSA Water et Baylor International, a développé des bouchons de bouteille filtrants pouvant minéraliser l’eau et la rendre propre à la consommation.

Un bouchon filtrant innovant et ingénieux

Les concepteurs ont utilisé une technologie 3D avancée pour concevoir le Filter Cap, ainsi qu’un mélange de minéraux, de métaux et d’extraits naturels. Grâce à cette conception ingénieuse, celui-ci peut purifier efficacement l’eau, réduisant ainsi le risque de maladies d’origine hydrique telles que la diarrhée, la fièvre typhoïde, la dysenterie, etc. Il suffit de fixer ce bouchon filtrant à une bouteille qui contient de l’eau contaminée. Le Filter Cap purifie cette dernière au fur et à mesure qu’elle s’écoule, notamment en augmentant son pH, en ajoutant de l’hydrogène, en éliminant à 90 % les métaux lourds et en réduisant les impuretés de 70 %. Il en résulte une eau propre et salubre, que l’on peut boire en toute sécurité. Selon les concepteurs, ce dispositif est une solution pratique dans les zones, où l’eau potable est rare ou indisponible.

Des bouchons filtrants biodégradables

Hormis ses fonctions de purification, le Filter Cap a été conçu pour être respectueux de l’environnement. En effet, il est fabriqué à partir de résine à base de fécule de maïs, un matériau durable, biodégradable et compostable. Ce qui réduit considérablement la dépendance aux plastiques conventionnels. Ce bouchon filtrant favorise également la réutilisation des bouteilles en plastique, réduisant l’usage unique. FILSA Water a souligné que sa conception s’aligne sur des pratiques durables qui répondent à la fois aux besoins en eau potable et aux préoccupations environnementales actuels. Compact et léger, le Filter Cap pèse seulement 24 g et peut être fixé sur n’importe quelle bouteille PET standard.

Le fruit d’une collaboration avec la Croix-Rouge colombienne

Ce bouchon filtrant a été conçu par FILSA Water, une société scientifique dédiée au développement de solutions d'infrastructure et technologiques, en collaboration avec Ogilvy Colombie, Baylor International et la Croix-Rouge colombienne. Pour eux, le Filter Cap n'est pas seulement un simple produit, mais une bouée de sauvetage pour les communautés vivant dans des zones reculées. « Ce dispositif a le potentiel de transformer des vies, offrant espoir et soulagement à des millions de personnes […] Même les populations les plus isolées peuvent bénéficier de cette technologie révolutionnaire, qui constitue une avancée significative dans l'effort mondial visant à fournir de l'eau potable pour tous » ont-ils ajouté. À noter que le manque d'accès à l'eau potable est un problème croissant en Colombie, aggravé par une grave sécheresse depuis décembre 2023. Plus d'informations : ogilvy.com.