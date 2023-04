Aquaporo, l’invention d’une machine qui transforme l’air du désert en eau potable

En 2023, plus de la moitié de la population vit dans des zones de stress hydrique dans le monde. Le stress hydrique fait référence à une situation où la demande en eau excède l’approvisionnement disponible dans une région ou une communauté donnée. Les ressources naturelles en eau s’épuisent et sont dans l’incapacité de se reconstituer. Le réchauffement climatique ne fait qu’accentuer ce problème majeur, et le manque d’eau se fera de plus en plus présent dans les décennies à venir. Pour tenter de remédier à ce manque, il va falloir innover. C’est justement le cas de la start-up jordanienne Aquaporo qui a créé une machine capable d’extraire l’eau de l’air du désert. Découverte.

La Jordanie, un pays très touché par le manque d’eau

La Jordanie est un pays situé dans une région aride et semi-aride du Moyen-Orient, où les précipitations sont faibles et irrégulières. La sécheresse est donc un problème récurrent dans le pays, aggravé ces dernières années, en raison du changement climatique et de la surexploitation des ressources en eau. Selon plusieurs rapports, la Jordanie est confrontée à une crise hydrique majeure et pourrait être à court d’eau d’ici à 2025. Pour tenter de retarder cette échéance, une start-up locale, Aquaporo a inventé une machine qui utilise l’air du désert et en extrait de l’eau. Selon ses inventeurs, cette machine pourrait remédier aux problèmes d’eau dans tout le pays. Le gouvernement jordanien croit très fort à cette invention et a déjà commandé 1 000 unités. Un succès qui attire aussi les scientifiques et investisseurs.

Aquaporo, qu’est-ce que c’est ?

La machine inventée par Aquaporo ressemble à un climatiseur et permet de récolter environ 35 l d’eau dans un climat désertique. Il lui suffit de 20 % d’humidité dans l’air pour produire de l’eau potable. Il faut savoir que la population du pays ne dispose que de 200 m³ d’eau par an. Dans les faits, les Jordaniens n’ont que 36 h d’accès à l’eau par semaine pour le moment. Mais, l’OMS avertit que ces niveaux, déjà dangereux pour les humains, pourraient encore diminuer. Grâce à cette machine, Kyle Cordova, PDG d’Aquaporo et Husam Almassad, directeur technique, tous deux anciens élèves de la Société scientifique royale de Jordanie, espèrent résoudre l’un des problèmes majeurs de leur pays.

Comment ça fonctionne ?

À l’intérieur de la machine se trouvent des rangées de nanomatériaux formés en tubes qui agissent comme un tamis filtrant l’eau de l’air. La machine fonctionne selon le principe de l’effet Venturi. C’est un phénomène physique qui se produit lorsqu’un fluide, comme l’air ou l’eau, s’écoule à travers une section de tuyau ou un conduit qui se rétrécit, puis se dilate de nouveau. Lorsque le fluide s’écoule dans la section rétrécie, la vitesse de l’écoulement augmente, entraînant une baisse de la pression dans cette zone. Cela se produit en vertu de la conservation de l’énergie qui stipule que l’énergie totale du fluide reste constante. Dans le cas de la machine Aquaporo, la vapeur d’eau, plus lourde se condense et tombe dans le collecteur, puis l’eau est acheminée vers un réservoir. En savoir plus sur le concept, rendez-vous sur aquaporo.com.