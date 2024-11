Une « économie de 10 000 litres d’eau par an », l’AquaReturn présent au salon Pollutec Paris

Préserver l’eau devient un enjeu mondial majeur auquel nous devrions tous être sensibles et sensibilisés ! L’eau est précieuse, comme le rappelle ce communiqué publié sur fondationdefrance.org, et nous devons absolument lutter contre le gaspillage jusque dans nos propres salles de bains. Pour ce faire, il existe un petit appareil conçu pour éviter le gaspillage d’eau lorsque nous attendons qu’elle atteigne la température souhaitée au robinet ou sous la douche. Ce produit inventé en Espagne est exclusivement distribué en France par l’entreprise LBEM basée à Nontron (24), fondée en 2022. Si le sujet vous intéresse, LBEM présentera l’AquaReturn lors du salon Pollutec Paris, les 26 et 27 novembre, avec une conférence spécifique, le 27 novembre. Découvrons ensemble les atouts de l’AquaReturn et l’engagement de son distributeur français exclusif : LBEM. C’est parti.

Une solution simple et efficace contre le gaspillage d’eau

On ne le répètera sans doute jamais assez, l’eau est précieuse, même si le changement climatique et le réchauffement qui en découle, entraînent des conséquences fâcheuses ! L’AquaReturn s’attaque directement à un problème courant : le gaspillage d’eau lorsque nous attendons qu’elle chauffe au robinet. Grâce à un mécanisme intelligent, cet appareil récupère l’eau froide qui stagne dans les tuyaux et la renvoie vers le système de production d’eau chaude. Le résultat ? Plus de litres gaspillés inutilement, et une réduction significative de l’empreinte environnementale. Avec une capacité à économiser jusqu’à 10 000 litres d’eau et 90 € par an en moyenne pour un foyer, l’AquaReturn combine impact écologique et avantages financiers.

Confort, économies et respect de l’environnement

Les économies sont une chose, mais le confort en est une autre, et nous y tenons beaucoup ! Honnêtement, j’ai bien essayé de récupérer l’eau froide pour arroser mes plantes, mais c’est fastidieux, et franchement, je n’ai pas tenu très longtemps ! Avec l’AquaReturn, vous éliminez cette tâche compliquée et ne vous apercevez de rien lorsque vous pénétrez sous la douche ! Et, vous n’avez plus besoin, non plus, d’attendre devant le robinet ou sous la douche que l’eau soit à bonne température. L’appareil vous prévient dès que l’eau est à la température souhaitée. Ce confort s’accompagne d’économies substantielles sur les factures d’eau et d’énergie, notamment en réduisant l’utilisation d’eau froide provenant du réseau. En quatre ans en moyenne, l’investissement dans l’AquaReturn est rentabilisé et vous réalisez, presque inconsciemment, une action concrète pour la Planète !

LBEM : un acteur engagé et proche de ses clients

AquaReturn est, en France, exclusivement distribué par LBEM, qui assure également le service après-vente, ce qui n’est pas le cas avec le produit que vous trouverez, seul, dans le commerce. En contactant LBEM, vous obtenez le savoir-faire et l’expertise commerciale d’un produit innovant ! De plus, si vous êtes à Paris le 27 novembre prochain, vous découvrirez lors du salon Pollutec Paris, les nouveaux modèles AquaReturn disponibles dès décembre, et son dirigeant tiendra une conférence intitulée « Pourquoi et comment lutter contre le gaspillage de l’eau lorsque nous attendons qu’elle soit chaude ».

Vous pouvez retrouver l'AquaReturn via son site internet dédié, lbem-aqua.fr. Et, si vous passez par la Dordogne, arrêtez-vous à Nontron pour découvrir le showroom de l'entreprise.