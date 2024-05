AquaReturn : ce petit boitier permet d’économiser jusqu’à 10 000 litres d’eau (froide) par an

En France, le prix de l’eau n’est pas « national » comme peut l’être le tarif du kWh pour l’électricité. En fonction des régions, des départements et même des communes, il peut varier du simple au triple. En effet, les prix de l’eau sont décidés par les collectivités après délibération. Néanmoins, la moyenne se situe aux alentours de 4,34 € selon eaufrance.fr. L’un des postes de gaspillage d’eau se trouve sur nos robinets, lorsque nous avons besoin d’eau chaude ! Nous faisons tous couler de l’eau froide, qui file directement vers les égouts pour profiter de l’eau chaude. Un ingénieur français, Olivier Alconchel, a inventé un système qui permet de récupérer cette eau et par conséquent, d’économiser de l’argent. Vous découvrirez aussi, dans mon article, un système similaire, venu d’Espagne, l’AquaReturn N-8. Découverte.

Une invention populaire en Espagne

Olivier Alconchel, 61 ans, est ingénieur en électronique, et réside à Nontron (Dordogne). Depuis quelques années, il cherchait un moyen de ne plus gaspiller cette eau froide. Bien entendu, il existe la solution du seau pour la récupérer, ou de la gamelle de vos chiens à remplir, mais il faut reconnaître qu’au niveau praticité. Il y a mieux à faire, non ? Avec son associé, Bernard Thirion, ils ont cherché cette solution, puis ont découvert un produit espagnol, dont le brevet avait déjà été déposé. Plutôt que d’essayer de contourner le brevet de ce système qui surpassait le nôtre, ils ont signé un partenariat avec l’entreprise espagnole AquaReturn expliquent les deux ingénieurs.

Comment fonctionne le système AquaReturn ?

En retenant l’eau dans les conduites de votre système existant jusqu’à ce qu’elle atteigne la température souhaitée, l’AquaReturn, s’installe sous votre lavabo ou évier. Il propose la solution la plus efficace et respectueuse de l’environnement pour économiser cette ressource précieuse. L’AquaReturn, se présente sous la forme d’un petit boitier de 20 cm de long sur 12 cm de large et 12 cm de hauteur. Et, il vient s’installer entre l’arrivée d’eau chaude, et celle de l’eau froide, sous le robinet. Lorsque l’on tire de l’eau chaude, une petite pompe se met en marche, et renvoie l’eau froide vers le chauffe-eau, en attendant l’arrivée de l’eau chaude. L’eau commence à couler au robinet dès que la température de 35 °C est atteinte. Et, il faut une vingtaine de secondes pour que l’eau chaude arrive au robinet. En revanche, le moindre millilitre d’eau sera récupéré et n’aura, par conséquent, pas été gaspillé.

Quelles économies possibles grâce à l’AquaReturn ?

En réduisant la perte d’eau qui stagnait auparavant dans les tuyaux entre le chauffe-eau et le robinet, cette mesure permettrait d’économiser environ 2 litres à chaque utilisation. Si nous considérons que cette opération est répétée cinq à six fois par jour, cela se traduirait par une économie estimée à 10 000 litres d’eau par an et par foyer. Si nous reprenons notre prix moyen au m3 en France, de 4,34 €, cela produirait donc une économie de 43,40 € sur chaque robinet évidemment ! L’AquaReturn est déjà disponible sur le site des deux ingénieurs Français, LBEM au prix de 347 €.

Il devrait aussi l’être sous quelques semaines sur Amazon, le prix n’a pas encore été communiqué. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du constructeur aquareturn.com ou sur le site revendeur français : lbem-aqua.fr. Quelles sont vos astuces pour récupérer cette eau froide perdue ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .