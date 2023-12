Aqua Loop : un dispositif, qui permet d’économiser plus de 2 500 l d’eau par an, inventé par une adolescente de 14 ans

En raison des périodes de sècheresse plus longues et plus fréquentes, l’eau est devenue une ressource rare et précieuse. Aujourd’hui, de nombreuses régions du monde subissent un manque d’accès à cet élément vital. C’est pourquoi il est primordial de changer notre manière d’utiliser cette ressource. Plusieurs astuces permettent notamment de réduire la consommation d’eau dans un foyer. Il convient de souligner que la majeure partie de l’eau que nous utilisons est dédiée à l’hygiène et au nettoyage. Ces postes devraient être mieux contrôlés.

Même si un bain semble plus agréable, il est plus adapté de prendre une douche. La première option consomme trois fois plus d’eau que la seconde. Il existe également de nombreux dispositifs pour récupérer l’eau perdue avant que celle-ci n’atteigne la température souhaitée. Il est par ailleurs recommandé d’installer un pommeau de douche économique, de couper l’eau lorsque vous vous savonnez, etc. En ce sens, Rani East-Jeffs, étudiante à The Nature School à Port Macquarie (Australie), a eu l’idée de créer un dispositif visant à limiter le gaspillage d’eau avant la douche. Elle l’a baptisé « Aqua Loop », traduit littéralement « boucle aquatique ». Nous vous invitons à découvrir cette invention ingénieuse dans cet article.

Comment est née cette idée d’inventer l’Aqua Loop ?

Cette élève de septième année explique à ABC News qu’elle a conçu ce système lorsque l’un de ses professeurs a demandé à sa classe de trouver des moyens d’économiser l’eau. Cette idée lui est ainsi venue après avoir constaté qu’une grande quantité d’eau s’écoulait dans le siphon en attendant que sa douche atteigne la bonne température. Selon les explications de la jeune inventrice, son système est construit à partir de circuits imprimés, de tuyaux, d’électrovannes et d’un interrupteur. Il serait capable d’enregistrer la température de l’eau de la douche et de ne la libérer du pommeau que lorsque la température souhaitée est atteinte. D’après Rani East-Jeffs, son intérêt pour la préservation de l’eau est né bien avant de travailler sur ce projet. Elle explique que sa prise de conscience est née en voyant le gaspillage d’eau de douche réalisé par sa famille. Selon ses estimations, plus de 5 l d’eau sont perdues à chaque douche, soit 2 628 l d’eau par an pour un foyer de quatre personnes.

Quel avenir pour ce projet innovant ?

Lloyd Godson, le professeur de Rani East-Jeffs, estime que ce concept Aqua Loop constitue un moyen simple et accessible de lutter contre le gaspillage de l’eau à la maison. La plupart du temps, peu d’élèves parviennent à concrétiser leur projet et à réaliser un prototype fonctionnel. Dans le cas de cette jeune inventrice, elle s’est vraiment surpassée, explique son instituteur. L’équipe enseignante l’a ensuite incitée à présenter son projet à l’occasion d’un évènement dédié aux jeunes inventeurs qui s’est passé au Powerhouse Museum de Sydney.

Attiré par le concept, Eman Soliman, fondateur et PDG d’EduTech Australia, a proposé à Rani East-Jeffs de participer au programme d’éducation et concours Steams-Preneurs. À la fin du programme, elle a été élue gagnante de Steams-Preneurs grâce à son modèle de système d’économie d’eau de douche. Elle prévoit de poursuivre son projet avec l’aide des mentors d’EduTech Australia. Son objectif aujourd’hui est de fonder une entreprise qui se chargera de produire et de commercialiser cette innovation. Plus d’informations : Abc.net.au. Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .