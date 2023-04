Récup’eau : un adolescent invente un système qui permet de récupérer « l’eau perdue » de la douche

Certaines inventions proviennent d’éminents cerveaux scientifiques, mais souvent, elles sont le fruit d’un citoyen lambda. Les inventeurs sont parfois des Geotrouvetou qui créent tout et n’importe quoi. Parfois, les inventions naissent d’un besoin de l’inventeur et parfois, elles sont issues de la réflexion ou de la prise de conscience de leurs créateurs. L’invention que vous allez découvrir serait plutôt à classer dans la dernière catégorie, puisqu’elle est l’idée d’Ethan Gély, un lycéen de 16 ans, lauréat du concours « Innovez » 2019 mis en place par le magazine Science & Vie junior. Inventé quelques années auparavant, son « Récup’eau » se présente comme un récupérateur pour l’eau de la douche. Un petit objet très tendance, en ce moment. Et si celui d’Éthan refaisait surface ? Découverte.

Pourquoi cette invention ?

Le jeune adolescent était conscient qu’à chaque douche prise, quelques litres d’eau parfaitement propre s’écoulaient dans les égouts. Cette fameuse eau froide, que l’on jette en attendant qu’elle devienne chaude pour se doucher. « Je trouvais dommage d’envoyer cette eau potable dans les égouts, alors qu’elle n’avait servi à rien », explique Ethan Gély, dans une interview accordée au journal L’Est Républicain. Un jour, en prenant sa douche, il calcule la quantité d’eau froide, potable, qui part dans les égouts avant l’arrivée de l’eau chaude : 3,5 l en 15 secondes environ, explique Ethan au magazine Science et Vie Junior. Il s’est alors mis en tête d’inventer quelque chose qui permettrait de récupérer cette eau précieuse. À l’époque, il est élève de première avec spécialités maths, physiques et sciences de l’ingénieur, au lycée Belin de Vesoul et il se met au travail. Il décide ainsi d’inventer un système qui éviterait cette eau perdue, le Récup’eau naît de cette réflexion.

Il invente un récupérateur d'eau de douche et va en finale d'un concours national. https://t.co/4szkdvy6f1 — Alexandre (@Ar4kiel) March 28, 2023

Récup’eau, comment ça fonctionne ?

Pour développer son projet, il utilise une électrovanne reliée à un capteur de température. Le principe est simple puisque tant que l’eau n’atteint pas la température souhaitée, l’eau est redirigée vers une bonbonne. Ensuite, dès que la température voulue est atteinte, l’électrovanne redirige l’eau chaude vers le pommeau de douche. Grâce à son système ingénieux, il récupère environ 3 l d’eau à chaque douche, qui sont utilisés pour arroser les plantes, cuire les pâtes ou dans la chasse d’eau des WC. Certain que son invention intéresserait le célèbre magazine Science et Vie Junior. Il leur a transmis les plans et le fonctionnement de son invention.

Une invention récompensée

Chaque mois, depuis les années 1990, le magazine organise un concours d’innovation, qui récompense des objets utiles ou originaux, créés par des adolescents. « Créativité oblige, les inventeurs doivent tout faire artisanalement », précise le règlement. Le Récup’eau d’Éthan a apparemment convaincu le jury de scientifiques. En effet, il a remporté les 1 000 € promis au vainqueur. Une somme qu’il avait, à l’époque, investie dans une imprimante 3D, pour poursuivre son aventure. Son objectif était alors de déposer un brevet et d’améliorer son invention afin que l’eau perdue de la douche, soit, par exemple, redirigée vers les toilettes ! Plus tard, il rêvait d’être ingénieur et de créer son entreprise pour développer des produits écolos. Nous ignorons ce qu’est devenu Éthan, mais nous espérons qu’il aura pu exaucer ses souhaits et œuvrer pour la planète.