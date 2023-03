Plusdo : il invente un récupérateur pour l’eau froide de la douche (1 800 l d’économie par foyer et par an)

Ces dernières semaines, vous avez probablement entendu parler de sécheresse hivernale. Nous sommes encore en hiver et pourtant certains départements sont déjà en restriction d’eau. Certaines communes gèlent les permis de construire, afin de préserver les ressources en eau comme nous le confirme un article publié sur Rtl.fr. Cette sécheresse hivernale est assurément annonciatrice d’une sécheresse estivale sans précédente. Pour tenter de limiter les dégâts à l’échelle des particuliers, un habitant du Mans invente un petit dispositif appelé Plusdo qui permettrait à chaque habitant d’économiser les « eaux perdues » de la salle de bain. Une invention simple et financièrement accessible, actuellement en campagne de financement participatif que la plateforme Ulule. Découverte.

Le Plusdo, qu’est-ce que c’est ?

Le gaspillage d’eau potable, nous le pratiquons tous et presque chaque jour quand nous franchissons la porte de la salle de bain. Lorsque l’on s’installe dans le bac à douche, l’eau froide coule et part directement dans les égouts en attendant l’eau chaude. Certains utilisent des seaux pour récupérer l’eau froide de la douche, tandis que d’autres ont opté pour la solution de Sidi Drici, le plombier Melunais. Cet inventeur a mis en place un ingénieux système de récupération des eaux grises redirigées vers la chasse d’eau. Inventé par Tony Lemonnier, le Plusdo est un objet à la fois pratique et design qui remplace le seau que certains utilisent peut-être déjà. Comme il le dit lui-même dans une interview accordée à France Bleu, il n’a pas « inventé l’eau froide ». Il n’empêche qu’il fallait y penser et que son récupérateur d’eau pourrait nous permettre d’économiser 1 800 l d’eau chaque année. Votre facture et la planète vous remercieront pour votre investissement minime !

Le Plusdo, comment ça marche ?

L’invention se présente comme une grosse bouteille évasée, surmontée d’un entonnoir. Pour récupérer l’eau, il n’existe pas de système plus simple à utiliser ! Pas de batterie, pas d’électricité, mais juste une conception intelligente et design. Il suffit donc de poser le récupérateur Plusdo à vos pieds et de verser l’eau froide, qui sort de votre pommeau de douche, directement dans l’entonnoir. La jarre en plastique contient 3.5 l d’eau que vous pourrez réutiliser pour faire cuire vos pâtes, tirer votre chasse d’eau, remplir la gamelle de vos animaux domestiques ou arroser vos plantes.

Et l’eau savonneuse nous direz-vous ? Tony a pensé à tout. C’est pourquoi un bouchon en forme de goupille vient fermer l’entonnoir pour que vos eaux, devenues grises (chargées en savon et bactéries) ne puissent pas venir souiller l’eau contenue dans la jarre. L’eau potable récupérée dans la jarre est totalement propre à la consommation. Elle peut vous servir tout au long de la journée, sans utiliser de l’eau du robinet ni la chasse d’eau des WC.

Combien coûte le Plusdo ?

Actuellement en précommande sur la plateforme Ulule, le modèle originel est proposé à 39 € (hors frais de livraison). Les premières livraisons auront lieu vers le mois de juin 2023, à l’heure où il faudra vraiment penser aux économies d’eau si nous ne voulons pas en manquer. Tony a investi 14 000 € de sa poche pour son invention. Désormais, il recherche des industriels pour commercialiser son produit. Je n’ai pas les ressources financières pour pouvoir passer à la fabrication. Il me faudrait 170 000 euros pour fabriquer 5 000 pièces, explique-t-il dans l’interview. Grâce à la campagne de prévente, il espère que 2 300 personnes s’intéresseront à son invention. Ce qui lui permettra d’avoir un acquis solide pour démarcher ses futurs partenaires. En savoir plus, rendez-vous sur Plusdo.fr. Pour précommander votre Plusdo, rendez-vous sur Ulule.fr.