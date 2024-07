Que faites-vous lorsque vous sortez de la piscine, ou que vous terminez de tondre, ou de réaliser quelques travaux ? Vous entrez dans la maison, transpirant, voire tacheté de peinture, ou de plâtre et vous filez à la douche. En passant, vous trempez le sol, puis ruiner la salle de bain ! Cela sent le vécu ? Oui, je vous l’accorde, et je déteste lorsque mes proches rentrent couverts de résidus de tonte après un passage de rotofil, pour se « rincer » ! Nous avons raccordé un vieux pommeau de douche sur l’abri de jardin, et c’est un vrai bonheur ! Un petit pare-vent devant, ou pas, et la douche de rinçage est effectuée à l’extérieur. Pour la piscine, la douche solaire CCLIFE a trouvé sa place dans le jardin depuis peu, elle résout le problème du rinçage avant et après la baignade. Vendue 149,99 €* sur Amazon pour un réservoir de 35 litres, elle me permet de prendre une douche chaude sans raccordement électrique. Je vous la présente immédiatement.

Présentation de la douche solaire CCLIFE

Plusieurs modèles sont disponibles pour cette douche solaire, en fonction de vos besoins personnels. Ainsi, le réservoir de 35 litres conviendra pour un couple, quand celui de 60 litres sera plus adapté aux familles nombreuses ou aux adeptes des « pool party » ! Néanmoins, quelle que soit la capacité choisie, la douche solaire CCLIFE permet de chauffer l’eau jusqu’à 60 °C. Elle est livrée avec la colonne qui fait office de chauffe-eau solaire et de réservoir. De plus, elle dispose d’un pommeau de touche, et d’un mitigeur qui permet de se doucher sous une eau tiède. Elle se compose de PVC de haute qualité résistant aux rayons UV, ainsi que d’accessoires chromés. Lors de la livraison, vous découvrirez également des dalles de sols, en plastique, à installer sous la douche. C’est quand même beaucoup mieux que la pelouse, qui forme rapidement une mare de boue !

Que vous dire de plus sur la douche solaire CCLIFE ?

La douche solaire CCLIFE est un choix écologique idéal pour votre jardin ou votre piscine. Exploitant l’énergie solaire, cette douche extérieure chauffe l’eau jusqu’à 60 °C sans nécessiter d’alimentation électrique, contribuant ainsi à la protection de l’environnement et à des économies d’énergie. Dotée d’une grande pomme de douche de 15 cm de diamètre, pivotable à 180°, elle permet un réglage flexible et s’adapte aussi bien aux adultes, qu’aux enfants. Facile à installer, il suffit de la raccorder à un tuyau d’arrosage et de remplir le réservoir d’eau pour profiter d’une douche rafraîchissante en plein air.

Toutes les caractéristiques techniques de la douche solaire CCLIFE

Matériel : PVC + ABS, chromé

Couleurs : noir/champagne/argent

Dimensions en fonction de la capacité de la douche solaire choisie : 35 l : 217 × 14.5 × 18 cm / 40 l : 224 × 14.5 × 18 cm / 60 l : 228 × 21.8 × 18,1 cm

Douchette : diamètre 15 cm

Plancher en plastique inclus comprenant six carreaux de plastique de 30 × 30 × 2 cm + quatre bandes de bordure de 30 cm

Dimensions totales du plancher : 101 × 60 × 2 cm

Hauteur de la douche au sol : 40 cm

Pression de l’eau : 3,5 bars, jusqu’à 60 °C au maximum

Je vous rappelle le prix de la douche solaire CCLIFE en 35 litres : 149,99 €* sur Amazon. Avec elle, vous consommerez toujours de l’eau. Cependant, plus d’électricité pour une petite douche en entrant, ou en sortant de la piscine. Pour information, la douche solaire 40 litres est au prix de 165,90 €* et celle de 60 litres, au prix de 209,95 €*. Avez-vous déjà installé ce type de douche solaire ? Et, qu’en pensez-vous ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

*Les prix ont été relevés le 26 juillet 2024, NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par le site vendeur.

CCLIFE Douche Solaire Design Installation Niveau du chauffe-eau Rapport Qualité / Prix Un rapport qualité / prix imbattable Une magnifique douche solaire avec le système de robinetterie (en plastique) à moins de 150 €. Facile et rapide à installer, elle permet de se rincer avant et/ou après la baignade dans une piscine. Je recommande. User Rating: 4.55 ( 1 votes)

