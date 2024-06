Marstek Jupiter, une mini batterie résidentielle de balcon (5,12 kWh) pour stocker l’énergie solaire

Fondée en 2020, Marstek est une jeune entreprise technologique qui ambitionne de se faire un nom sur le marché en plein essor du stockage énergétique. À l’instar du géant chinois du photovoltaïque Longi, elle a participé à la 17ᵉ édition du salon SNEC qui s’est tenue à Shanghai, en Chine, du 13 au 15 juin dernier. Bien sûr, elle ne s’y est pas rendue les mains vides. Connue pour ses powerbanks et ses kits solaires portables, la start-up veut désormais aller plus loin dans l’univers du photovoltaïque avec ses nouveaux systèmes de stockage énergétique domestiques baptisés Jupiter et Venus.

Une entreprise ambitieuse

La façon dont les nouveaux produits sont appelés évoque déjà l’intention de la start-up de révolutionner le secteur de l’énergie solaire. D’ailleurs, le nom « Marstek », qui est une combinaison de « Mars » et « TEK », n’a pas été choisi par hasard. La marque se nomme ainsi afin d’« adhérer à l’esprit de l’exploration de Mars, innover constamment dans la technologie de stockage d’énergie, déverrouiller le code de la nouvelle énergie pour les êtres humains et produire de l’énergie n’importe où », peut-on lire sur son site web. Mais qu’en est-il des fonctionnalités et des caractéristiques de ces deux nouveautés ?

Deux versions pour le Jupiter

Concernant le Marstek Jupiter, il s’agit d’un système de stockage entièrement intégré pour les panneaux solaires de balcon. Il se décline en deux versions avec respectivement 2,56 kWh et 5,12 kWh de capacité de stockage. Il propose une entrée photovoltaïque de 2000 watts. Sa puissance de sortie, elle, est de 800 watts. Cette solution a été développée pour permettre aux ménages de tirer le meilleur parti de l’énergie solaire en stockant l’excédent d’énergie produit par les panneaux solaires. Un dispositif intelligent empêche à cet effet l’électricité générée par les panneaux solaires d’être injectée dans le réseau. Le Marstek Jupiter consiste en un boitier mesurant 36 cm x 53 cm. Son poids est de 34 kg ou 52 kg, en fonction des versions. Il est certifié IP65 (étanche à l’eau et à la poussière). La batterie intégrée possède une durée de vie supérieure à 6 000 cycles.

Quid du Venus ?

De son côté, le Marstek Venus est une solution de stockage résidentielle de 5,12 kWh conçue pour se brancher directement sur la prise électrique. Elle permet de faire face aux pannes d'électricité et d'économiser sur la facture énergétique. L'idée consiste à le charger quand le tarif de l'énergie est moins cher pour ensuite le décharger quand celui-ci est en hausse, c'est-à-dire pendant les heures de pointe. À noter que les foyers disposant de panneaux solaires pourront également stocker le surplus d'énergie avec ce système grâce à un micro-onduleur de 2,5 kW. Plus d'infos : marstekenergy.com.