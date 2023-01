Trois lycéens inventent un récupérateur pour l’eau froide de la douche, et c’est une invention géniale

Nous connaissons tous ou presque le même problème quand il s’agit de prendre une douche. Lorsque vous ouvrez le robinet, l’eau qui coule est glacée, et la plupart du temps, elle termine sans même avoir été utilisée dans les égouts ! Une hérésie lorsque l’on sait que l’eau est une ressource rare, qu’il faut préserver. Malheureusement, à part récupérer l’eau froide pour vos animaux, vos plantes, ou éventuellement pour économiser une chasse d’eau, il n’existe pas réellement de solution pratique pour résoudre ce problème ! À moins que l’idée de trois étudiants du Lycée Saint Paul de Charleville-Mézières (08) ne vienne changer tout cela. Leur projet baptisé « Éco l’eau » a été présenté dans la cadre du concours Science Factor, et vous allez même pouvoir leur donner votre vote avant le 14 janvier prochain ! Découverte.

Eco l’eau, pourquoi faire ?

Hermine, Eugenie et Timoté, sont trois élèves du lycée Saint-Paul et, encadrés par leur professeur référent Fabrice Thomas, ils ont inventé un dispositif qui permet d’économiser de l’eau potable. Leur cheval de bataille : l’eau froide qui coule dans les égouts lorsque l’on attend qu’elle chauffe pour se glisser dessous. Les trois élèves ont alors imaginé un récupérateur d’eau de douche intelligent, pour eux, il devient impensable de gaspiller cette eau froide et propre ! Leur récupérateur intelligent récupère donc l’eau froide de la douche, et la redirige vers la chasse d’eau grâce à une électrovanne située à l’arrière du récupérateur et sur la chasse d’eau. Si l’idée de tirer la chasse d’eau avec l’eau de la douche ne vous convient pas, il est également possible de rediriger cette eau vers un réservoir d’eau qui pourrait servir à arroser vos plantes, par exemple !

Comment se présente-t-il ?

L’Eco l’eau est non seulement utile, mais par ailleurs design et ne demande aucuns travaux à réaliser. Il se présente sous la forme d’une goutte d’eau qui s’accroche au mur de votre douche ou à la paroi. C’est en fait un petit réservoir muni de deux sorties : une qui se branche sur une électrovanne pour les WC et l’autre doté d’un tuyau. Sur la face avant de la goutte d’eau, une petite encoche transparente vous permet de vérifier le niveau d’eau dans le réservoir. Lorsque vous prenez votre douche, il suffit de déposer la douchette sur la tablette pour remplir le réservoir avec de l’eau froide. Ensuite, libre à vous de rediriger l’eau vers les toilettes, ou d’installer une douchette au bout du tuyau pour rincer la baignoire après votre douche. Ou encore de remplir un arrosoir pour vos plantes vertes ou la gamelle de vos animaux de compagnie. Ils ont également ajouté à leur dispositif, un petit réservoir à savon, et un espace hermétique pour y glisser une petite enceinte Bluetooth.

Vers une commercialisation rapide ?

Les jeunes inventeurs de ce réservoir d’eau potable pour la douche ont probablement vu juste avec leur invention. Le gaspillage de l’eau est un problème d’actualité, et de nombreux industriels cherchent des moyens de réduire cette consommation inutile d’eau potable. L’Eco l’eau est un système facile à produire (en plastique recyclé bien entendu), facile à installer, et qui serait peu onéreux à l’achat. D’ailleurs le projet semble déjà intéressé l’incubateur d’entreprises Rimbaud Tech, qui via la chargée d’affaires Clara Lourdelet, est entré en contact avec les élèves et leur professeur. Ensemble, ils vont réaliser une étude de marché afin de commercialiser cette invention géniale, qui, en plus, est plutôt belle à regarder. On leur souhaite évidemment toute la réussite possible avec ce beau projet pour 2023.