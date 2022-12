Ilya : l’invention de la douche en circuit fermé pour économiser jusqu’à 90 % d’eau bientôt commercialisée

C’est un geste que nous faisons au quotidien ou presque, celui de prendre une douche. Mais le gaspillage de l’eau, une denrée rare et précieuse, s’invite de plus en plus dans les discours des plus hautes autorités. Une douche, c’est 80 l d’eau consommés et 2 kWh d’électricité à chaque prise. Depuis trois ans, une entreprise toulousaine, Ilya, développe un système de douche cyclique qui permet d’économiser 90 % de l’eau normalement consommée. La douche, c’est finalement un geste banal qui n’est pas sans impact sur les factures et sur l’environnement. Ilya entend donc mettre fin à ce gaspillage d’eau en proposant un système écologique qui n’enlèvera rien au plaisir d’une douche bien chaude. Découverte.

La genèse du projet Ilya

Simon Buoro et Antoine Escande sont tous deux ingénieurs à l’école INSA de Toulouse et s’imaginent alors travailler dans l’aéronautique. À Toulouse, l’aéronautique est un peu une évidence. Mais lors de leurs parcours respectifs, ils sont souvent en contact avec des associations qui œuvrent pour l’environnement. C’est à cette occasion que les deux hommes se rencontrent et imaginent changer de voie pour se diriger vers l’entrepreneuriat et de préférence dans la réduction de l’empreinte énergétique des hommes. Très rapidement, ils imaginent travailler sur le gaspillage de l’eau et l’idée de la douche cyclique s’impose à eux. La concrétisation va leur demander un peu de temps, car ils n’ont que 8 000 € à investir au départ. Grâce au système D et aux quelques heures passées sur leur premier prototype, ils vont parvenir à leurs fins.

Comment ça marche Ilya ?

Économiser 90 % de l’eau normalement consommée, c’est une vraie belle promesse. Pour fonctionner, Ilya doit être installé directement dans le système d’eau de la salle de bains. Grâce à un simple bouton-poussoir, l’utilisateur peut activer le mode recyclage. L’eau arrive ainsi à la douche dans un circuit fermé. L’eau qui s’évacue par la bonde est stockée dans une cuve où elle est aussi nettoyée grâce à un filtre et à une lampe UV.

Enfin, elle est de nouveau chauffée pour ressortir par le pommeau de la douche. Un second bouton poussoir permet de prendre sa douche en circuit ouvert, soit d’évacuer directement les eaux qui auraient, par exemple, servi à nettoyer vos sols. Les concepteurs de cet ingénieux système conseillent d’utiliser l’eau en circuit fermé pour se mouiller et se détendre et en circuit ouvert pour évacuer l’eau savonneuse.

Combien coûte le système ?

L’idée de l’entreprise n’est pas forcément d’atteindre les particuliers, car le système coûte tout de même 2 000 € TTC. En revanche, Ilya s’adresse aux professionnels comme les plombiers, les hôteliers, promoteurs ou bailleurs qui pourraient installer le système sur de nouveaux plans de constructions, immeubles ou hôtels. Le système Ilya n’est pas encore commercialisé, mais en cours d’industrialisation, explique le site latribune.fr. Le souhait de l’entreprise étant de pouvoir le proposer à la vente dès l’été 2023. La production se fera en France, à raison d’une vingtaine de systèmes par mois. Ce qui devrait permettre aux jeunes patrons d’embaucher au moins trois personnes. Plus tard, la start-up envisage de développer d’autres produits, toujours dans le but de faire la chasse au gaspillage et un geste pour la planète ! Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Ilya-Tech.fr.