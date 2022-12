Gecko : Quantia invente une solution innovante pour économiser jusqu’à 90% sur sa facture d’eau chaude

Lors du prochain CES de Las Vegas, la start-up française Quantia présentera GECKO, une solution qui permettra bientôt d’économiser 90 % sur sa facture d’eau chaude. En ces temps de crise énergétique sans précédent, les innovations autour des économies d’énergie sont nombreuses et le chauffe-eau intelligent pourrait connaître un joli succès. Le chauffe-eau Gecko va, en fait, permettre de revaloriser 84 % de la chaleur des eaux usées, celles qui passent directement du pommeau de douche aux évacuations par exemple. De l’eau chauffée et encore utilisable que Gecko va récupérer et redistribuer. Découverte du premier chauffe-eau intelligent, économique et écologique du marché.

Gecko comment ça marche ?

En apparence, on pourrait penser que Gecko est un sèche serviette, et effectivement, vous pourrez les faire sécher, mais il est bien plus intelligent ! En réalité, il est branché à l’évacuation de votre douche, et grâce à un système de boucle, il va permettre de chauffer l’eau propre qui coule de votre douche, pour la réinjecter dans le réseau. Gecko permet de récupérer la chaleur des eaux usées pour préchauffer l’eau froide d’alimentation. Le processus Gecko permet potentiellement d’économiser plus de 85 % sur votre facture d’énergie, soit plus de 300 € par an, simplement en récupérant l’eau chaude de votre douche. Gecko se connecte à l’eau froide ET à l’évacuation de votre douche (ou lavabo), il récupère l’énergie des eaux usées puis la transfère à l’eau froide avec une chaleur additionnelle de 3,6 kW. Enfin, l’eau usée devenue froide est rejetée vers les égouts.

Pourquoi est-ce une invention géniale ?

Lorsque vous prenez votre douche, votre eau est chauffée au minimum à 38° C, voire plus si vous aimez l’eau très chaude. Quand vous vous douchez, l’eau chaude est encore propre, mais part directement dans les égouts… Une hérésie lorsque l’on connaît le prix de l’énergie et l’importance de préserver l’eau. Un simple coude sur l’évacuation de la douche va permettre d’aspirer les eaux grises et chaudes, de les faire passer dans un échangeur thermique qui accueille l’eau froide et propre. Les deux réseaux d’eau se croisent, mais ne se mélangent pas. L’échange thermique se fait entre l’eau froide du réseau et l’eau grise de la douche.

À la sortie de l’échangeur se trouve une résistance électrique qui chauffe à nouveau l’eau à 38° C afin que celle-ci reparte dans la douche ! L’eau grise est, elle, évacuée vers les égouts ! Gecko va remplacer le ballon d’eau chaude traditionnel et apporter confort, sécurité et hygiène aux utilisateurs, il se présente comme un futur modèle d’économie circulaire. Gecko réutilise 88 % des calories des eaux usées afin de préchauffer l’eau froide. Il permet de réaliser 70 % d’économies sur la consommation électrique et de réduire de 60 % le gaspillage d’eau. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Quantia.fr.

Un autre système pour récupérer l’eau de la douche ?

Un plombier de Melun, Sidi Drici, a inventé une innovation géniale qui permet de récupérer l’eau de la douche pour la rediriger vers la chasse d’eau des toilettes. Le système est enfantin puisqu’il suffit d’installer un réservoir sous la douche, relié au réservoir de la chasse d’eau des toilettes. Quand vous prenez votre douche, l’eau est stockée pour être utilisée lorsque vous tirez la chasse d’eau. Bilan : de 6 à 9 litres d’eau réutilisée à chaque chasse d’eau, soit environ 36 litres par jour et par personne ou 52 000 litres d’eau par an pour un foyer de 4 personnes ! Cela demande réflexion, non ?