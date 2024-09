Chauffe-eau : 4 astuces redoutablement efficaces pour moins consommer et réduire ses factures

L’automne, puis l’hiver seront bientôt là, et le chauffage tournera à plein régime… Saviez-vous qu’un chauffe-eau électrique représente environ 35 % des besoins d’eau du ménage et plus de 12 % de la consommation d’énergie, selon l’ADEME ? Quelques gestes simples pourraient vous permettre d’économiser un tiers de cette énergie utile à notre quotidien… À l’évidence, dans nos pays développés, au climat capricieux, nous ne pouvons nous passer d’eau chaude sanitaire, ni de chauffage en hiver. Je vous propose de découvrir quelques astuces pour que votre chauffe-eau continue à produire son eau chaude sans exploser votre facture d’électricité. Découverte.

Astuce n° 1 : le bon réglage du thermostat

La plupart des fabricants règlent le thermostat du chauffe-eau, par défaut, à 60 ° C, une température qui peut s’avérer énergivore. De toutes les manières, pour une douche, par exemple, vous mélangez cette eau chaude avec de l’eau froide ! Alors pour économiser de l’électricité, il vous suffit de régler le thermostat à 50° C (et surtout pas en dessous pour éviter une contamination à la légionellose), une température largement suffisante pour la douche, la cuisine et toute autre utilisation. Cette légère diminution permet non seulement de réduire les coûts énergétiques, mais aussi de minimiser les risques de brûlures, tout en ralentissant l’accumulation de minéraux et la corrosion dans votre chauffe-eau et vos tuyaux.

Astuce n° 2 : l’isolation du réservoir

Les chauffe-eaux modernes sont déjà vendus isolés de l’intérieur… Néanmoins, et surtout si ces derniers se trouvent dans une pièce froide ou non chauffée, il est judicieux de les isoler par l’extérieur. En maintenant une température de l’eau stockée, plus haute, le système de chauffe se déclenchera moins souvent, et vous consommerez évidemment moins d’électricité. Logique, non ? Pour ce faire, vous pouvez l’entourer avec un isolant spécialement conçu à cet effet, mais également avec une vieille couette, ou quelques couvertures de survie, par exemple.

Astuce n° 3 : le lavage à froid

Cette troisième astuce, nous n’y pensons que très rarement, et pourtant, elle s’avère très économique pour votre chauffe-eau. Pourquoi laver votre linge à 40 °C ou à 60 ° C, lorsqu’il s’agit de linge peu sale, que l’on a porté qu’une fois ? Le lavage à froid (20 ° C) est grandement suffisant pour le nettoyage du linge courant, et votre chauffe-eau sera moins sollicité. Idem pour le lavage des dents ou des mains, l’eau froide n’a jamais tué personne, et puis, un lavage du visage à l’eau froide au petit matin, rien de tel pour vous réveiller !

Astuce n° 4 : traquez les fuites sur vos tuyaux et isolez-les !

Une fuite, même minime, sur vos tuyaux d’arrivée d’eau chaude, et c’est la surconsommation assurée ! Chaque année, vous devriez vérifier l’intégrité de vos tuyaux sur la totalité de votre circuit d’eau chaude. Vérifier aussi les robinets extérieurs, et même si ceux-ci sont alimentés en eau froide. En cas de gel, les tuyaux peuvent se fissurer et provoquer des fuites, qui videront rapidement votre stock d’eau. Enfin, pensez à isoler ces mêmes tuyaux avec des boudins spéciaux qui viennent les entourer.

Vous pouvez aussi utiliser de la laine de verre, ou du polystyrène. Les tuyaux isolés permettront de maintenir une température de l’eau, plus chaude à l’intérieur et par conséquent, de déclencher le chauffe-eau moins souvent. Et, vous ? Connaissez-vous d’autres astuces qui vous assurent une meilleure isolation de votre chauffe-eau ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

