Le chauffe-eau solaire thermosiphon, de l’eau chaude gratuite une grande partie de l’année

Les chauffe-eaux comptent parmi les solutions de production d’ECS les plus écologiques et économiques. D’après EDF ENR, ce type de dispositif permet à un ménage de réduire ses dépenses liées à la production d’eau chaude sanitaire jusqu’à 80 %. Toutefois, ses performances dépendent en grande partie de la région dans lequel il est installé et il ne peut généralement pas répondre à 100 % aux besoins en eau chaude sanitaire d’une famille. Malgré ces quelques inconvénients, il faut savoir que certains modèles sont en mesure de fournir de l’eau chaude sanitaire gratuite en quantité suffisante à un ménage pendant une grande partie de l’année. À l’instar du chauffe-eau solaire thermosiphon fabriqué par David Hérisson. Installé en Indre-et-Loire, ce dispositif répond à l’intégralité des besoins de la famille de l’animateur technique de l’association L’APRéS pour l’avenir, durant 6 à 7 mois.

Deux panneaux solaires thermiques et un ballon d’eau chaude

Installés à Saint-Patrice, une commune de la région Centre-Val de Loire, David Hérisson et sa famille utilisent essentiellement l’eau chaude sanitaire produite par leur chauffe-eau thermosiphon du milieu du mois de mars à la mi-octobre, chaque année. Ce dispositif innovant a été fabriqué par l’animateur technique en assemblant des éléments relativement simples, à savoir deux panneaux solaires thermiques et un ballon d’eau chaude. Les panneaux constituent la partie inférieure du chauffe-eau thermosiphon et sont légèrement inclinés, afin qu’ils puissent capter plus facilement les rayons du soleil. Le ballon, quant à lui, est installé sur la partie haute et est connecté au réseau d’alimentation en eau potable de la maison.

Un système à deux circuits

Pour produire de l’eau chaude sanitaire, le dispositif fabriqué par David Hérisson comprend deux circuits. Le premier est celui qui permet de chauffer l’eau alimentant le logement de l’animateur technique. Il est constitué d’un serpentin qui passe à travers le chauffe-eau solaire et dans lequel circule une eau. Cette dernière est chauffée lors de son passage par les panneaux et remonte vers le ballon grâce au thermosiphon, afin de restituer la chaleur emmagasinée. Concernant le circuit secondaire, il correspond, tout simplement, à l’eau provenant du réseau de distribution et vers laquelle la chaleur issue du serpentin est transmise. À noter que le thermosiphon est un phénomène naturel se produisant grâce à la différence de masse volumique d’un gaz ou d’un liquide. Un fluide chauffé est plus léger et remonte, tandis qu’un fluide froid est plus lourd et reste au niveau de la partie inférieure d’un réservoir ou d’un circuit.

Un système de préchauffage de l’eau en hiver

Durant les saisons hivernales, bien que le thermosiphon ne soit plus capable de fournir une eau chaude sanitaire suffisamment chaude, il contribue à la réduction de la consommation énergétique du logement du Géo Trouvetout. En effet, il produit de l'eau préchauffée qui va ensuite parcourir d'autres dispositifs pour qu'elle puisse atteindre une température optimale pour l'hygiène corporelle, par exemple. Pour information, l'animateur et sa famille vivent actuellement en autonomie énergétique. Les appareils ainsi que les matériaux utilisés dans les travaux de rénovation de leur logement ont été conçus, choisis et pensés pour leur permettre de se passer du réseau public de distribution d'électricité. Pour se renseigner sur les choix techniques et les différentes étapes de la rénovation de la maison, il est possible d'effectuer une visite de 2 h 30 en compagnie de l'animateur technique.