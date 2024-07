Il partage un tutoriel pour fabriquer un chauffe-eau avec un poêle rocket et un serpentin de cuivre

L’utilisation d’un poêle rocket, que l’on appelle également « Rocket Stove » ou « poêle-fusée », vous permet d’accéder à de l’eau chaude où que vous soyez, que ce soit dans une ferme, en camping ou dans un endroit reculé. Au lieu d’acheter ce type de dispositif, dont le prix pourrait atteindre 3 000 € (en fonction des matériaux choisis et des conditions de réalisation), sachez que vous avez la possibilité d’en fabriquer vous-même. Découvrez les outils et les matériels dont vous avez besoin, ainsi que les étapes essentielles pour concevoir un poêle-rocket efficace et pratique, pouvant chauffer rapidement l’eau en utilisant un minimum de carburant.

Disposer des outils et des matériaux nécessaires

Avant de vous lancer dans la fabrication de votre poêle rocket, assurez-vous d’avoir à disposition tous les outils et matériels nécessaires. Pour les outils, vous aurez besoin de :

Une meuleuse d’angle (avec disques de coupe et de meulage)

Une poste à souder (MIG ou TIG)

Un mètre ruban et un marqueur

Pinces et de clés (pour le serrage des raccords à compression)

Un marteau

Par ailleurs, il vous faut des tuyaux en acier d’environ 10 cm de diamètre pour le corps du poêle, et d’environ 2,50 cm de diamètre et de 30,40 cm de long pour les pieds. Pour fabriquer ces derniers, trois boulons et trois écrous avec rondelles sont aussi nécessaires. Pour le serpentin et l’évent de flux d’air, voici le matériel requis :

20 pieds de tube en cuivre de 1,27 cm de diamètre intérieur

Deux raccords à compression avec viroles (olives)

Du sable de jeu

Un morceau de tuyau en acier de 10,16 cm

Un boulon de carrosserie avec écrou et rondelle

Un petit morceau de bois de chêne (pour la poignée d’aération)

La découpe et le nettoyage des tuyaux en acier

Une fois les outils et matériels réunis, place au découpage des tuyaux en acier destinés à la fabrication du corps du poêle rocket. Pour ce faire, coupez le tuyau en acier de 10 cm de diamètre en trois sections de différentes longueurs, pour la cheminée principale (91,40 cm), la chambre à carburant (15,20 cm) et la chambre à cendres (environ 10,10 cm). Ensuite, coupez un angle de 45 degrés à une extrémité du tuyau pour la chambre à carburant, et un autre sur celle du tuyau pour la chambre à cendres. Une fois cette opération effectuée, nettoyez soigneusement tous les tuyaux en acier afin d’enlever la rouille, les débris et lissez les bords à l’aide d’une meuleuse d’angle avec un disque abrasif.

L’assemblage des tuyaux et la construction de l’évent

Après l’étape du découpage et du nettoyage, vous devez assembler et souder les tuyaux, mais avant, il faut mettre en place l’évent de flux d’air. Pour cela, à partir d’un morceau de tuyau en acier de 10 cm de diamètre, coupez une section d’environ 7 cm et créez une ouverture destinée à l’évent sur un côté. Ceci fait, percez un trou au centre et fixez un boulon de carrosserie, puis créez une poignée en fixant un petit morceau de bois de chêne sur le boulon. Pour finir, soudez l’évent sur la chambre à cendres, en veillant à ce que la fente permet son ouverture et sa fermeture. Vous pouvez, par la suite, passer à l’assemblage des tuyaux. Veillez à ce que leurs extrémités soient bien alignées et que les tubes soient solidement serrés, avant de les souder pour avoir une forme « L ». Après avoir meulé les joints de soudure, placez un treillis métallique à l’intérieur de la chambre à cendres. Cela permet de maintenir le combustible utilisé légèrement au-dessus du fond de la chambre, garantissant une meilleure circulation de l’air et une combustion plus efficace.

La fabrication des pieds et la préparation du serpentin en cuivre

Pour fabriquer les pieds du poêle-fusée, soudez les trois boulons à la base du poêle pour fixer les trois tuyaux de 2,50 cm de diamètre et de 30,40 cm de long. Ils doivent être bien placés et espacés pour avoir une base stable. Ensuite, soudez solidement les tuyaux et meulez les cordons de soudure pour avoir une finition lisse. La dernière étape consiste à mettre en place la bobine de cuivre. Avant de l’enrouler autour du tuyau de la cheminée principale, remplissez-le de sable de jeu. Veillez à bien tasser pour éviter les plis et pour que la bobine soit uniforme.

Une fois le serpentin mis en place, coupez les deux extrémités à la longueur souhaitée et retirez le sable. Puis, faites glisser une virole sur les extrémités de la bobine, insérez les raccords à compressions et serrez-les solidement à l’aide de clés. Pour vous assurer que votre poêle rocket fonctionne correctement, n’hésitez pas à le tester. Vous pouvez retrouver le tutoriel complet en vidéo sur la chaine youtube de Patrick Remington. Avez-vous l’âme d’un bricoleur pour vous lancer dans ce genre de projet ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .