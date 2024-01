Comment choisir un chauffe-eau électrique instantané ?

Votre chauffe-eau a rendu l’âme, et vous n’avez aucune autre solution : il faut le remplacer. Vous vous interrogez peut-être sur le remplaçant de votre vieux cumulus, qui vous a tant donné ? Parmi les différentes solutions existantes, il existe celui du chauffe-eau instantané, qui peut être relié à l’électricité, ou via une chaudière à gaz. Ce type de chauffe-eau est d’ailleurs recommandé par l’ADEME pour éviter les surconsommations d’énergie. Plusieurs types de chauffe-eaux instantanés sont disponibles et peuvent vous permettre de réaliser des économies sur vos factures. Chauffe-eau général ou petits chauffe-eaux d’appoint à installer sur vos robinets, les solutions sont nombreuses. Mais, qu’est-ce qu’un chauffe-eau instantané ? Comment le choisir ? Et, que peut-il vous apporter ? On fait, avec vous, le tour de la question.

Un chauffe-eau instantané, qu’est-ce que c’est ?

Comme son nom l’indique, le chauffe-eau instantané fournit de l’eau chaude sanitaire de manière instantanée et en illimitée. Contrairement au chauffe-eau classique, il n’est donc pas relié à un ballon d’eau chaude. Concrètement, chaque fois que vous avez besoin d’eau chaude, le système de chauffage se déclenche et produit de l’eau chaude sanitaire.

Quels sont les avantages d’un chauffe-eau instantané ?

Puisque nous sommes équipés d’une chaudière gaz avec un chauffe-eau instantané, nous pouvons, dans un premier temps, vous parler de notre expérience. Le principal avantage étant de ne JAMAIS manquer d’eau chaude, même si vous avez un ado qui passe des heures sous la douche. Quelle que soit l’heure de la journée, vous aurez toujours une douche chaude pour vous glisser dessous. Alimenté par du gaz en citerne, notre chauffe-eau instantané nous permet de bénéficier d’eau chaude en toutes circonstances. L’autre avantage étant qu’il ne prend aucune place puisque l’eau n’est pas stockée dans un ballon. Par conséquent, aucune surconsommation de gaz n’existe, dans notre cas, pour maintenir l’eau chaude quand elle n’est pas utilisée. Et, côté budget, le chauffe-eau instantané nécessitant moins de « matériel », il est souvent plus accessible. Enfin, côté entretien, il est réalisé avec l’entretien annuel de la chaudière, sans aucun surcoût supplémentaire.

Quels sont les inconvénients du chauffe-eau instantané ?

Du côté des inconvénients, puisqu’ils existent, bien entendu, le chauffe-eau instantané n’est pas réellement adapté aux familles nombreuses. En effet, si vous tirez de l’eau chaude, sur de grandes amplitudes horaires, la facture s’en verra quelque peu alourdie. Si vous vivez à la montagne, ou dans des régions très froides, il vaut mieux opter pour un ballon d’eau chaude, car l’électricité ou le gaz consommé pour chauffer de l’eau très froide vous reviendra plus cher. Enfin, si vous optez pour cette solution, le chauffe-eau devra se trouver au plus près des points d’eau, et de préférence dans une pièce chauffée pour éviter la surconsommation d’énergie.

Dans quels cas le chauffe-eau instantané est la meilleure option ?

Le chauffe-eau instantané est donc l’une des meilleures options pour les maisons de taille moyenne, et pour des surfaces moyennes également. De plus, il existe par ailleurs de petits chauffe-eaux instantanés à relier sur chacun de vos robinets. Cette solution est à privilégier, notamment, si vos points d’eau sont très éloignés de votre ballon d’eau chaude. Vous pouvez donc conserver le ballon, mais ajouter de petits dispositifs aux robinets, reliés sur l’eau froide, et qui produiront de l’eau chaude à la demande. Les chauffe-eaux instantanés de robinet peuvent aussi être une solution, lorsque la famille s’agrandit et que le ballon d’eau chaude n’est plus suffisant. En équipant vos robinets, vous conservez votre installation, mais ne manquez plus d’eau chaude sanitaire. Enfin, si le foyer se compose de deux ou trois personnes, c’est la solution la plus adéquate en termes d’économies d’énergie. De plus, si vous êtes équipés d’un chauffage solaire, cela vous permettra de combler le manque d’eau chaude sur les journées peu ensoleillées.

Quels sont les différents types de chauffe-eaux instantanés ?

Nous allons passer en revue les différents types de chauffe-eaux instantanés, afin de vous aider dans votre recherche de solution de remplacement de votre cumulus.

Le chauffe-eau à gaz

Le système de chauffe-eau à gaz, également appelé chauffe-bain à gaz, utilise un brûleur pour élever la température de l’eau avant de la distribuer à travers les canalisations. L’installation d’un chauffe-eau à gaz instantané suppose la disponibilité d’une connexion au réseau de gaz naturel ou citerne dans le logement. Il est essentiel que cette connexion soit réalisable à une distance raisonnable du point d’utilisation de l’eau, afin d’éviter tout refroidissement de l’eau pendant son cheminement dans les tuyaux. Certains modèles offrent par ailleurs la possibilité d’être alimentés par des bouteilles de butane ou de propane. Lors du choix d’un chauffe-eau instantané à gaz, privilégiez ceux équipés d’un allumage électronique activé à la demande, plutôt qu’une veilleuse constamment allumée.

Les chauffe-eaux instantanés électriques pour robinets

Les chauffe-eaux instantanés à installer sur les robinets, aussi connus sous le nom de chauffe-eaux de point d’utilisation, sont des dispositifs compacts conçus pour fournir de l’eau chaude directement à un point d’utilisation spécifique, comme un évier ou une douche. Contrairement aux chauffe-eaux traditionnels qui chauffent et stockent une grande quantité d’eau, ces chauffe-eaux instantanés chauffent l’eau au fur et à mesure de son utilisation, proposant ainsi une solution plus économe en énergie.

Comment choisir la bonne puissance de son chauffe-eau instantané ?

En fonction de vos besoins en eau chaude, du lieu d’installation, et du nombre de personnes dans votre foyer, la puissance du chauffe-eau instantanée sera évidemment différente. Dans le cas d’un chauffe-eau instantané au gaz, desservant donc tous les points d’eau de la maison, il est conseillé de choisir une puissance de 20 à 30 kW. Dans ce cas, vous n’aurez assurément pas besoin d’ajouter des chauffe-eaux d’appoint sur vos robinets. Pour les autres puissances à choisir, tout va dépendre de l’utilisation de chaque point d’eau.

Par exemple, pour un évier de cuisine, finalement très peu utilisé pour l’eau chaude, il faudra prévoir un chauffe-eau instantané de puissance 5,5 kW ou 7 l/min. Pour un lavabo seul dans la salle de bain, ou un lave-main, une puissance de 4,5 kW ou 5 l/min sera suffisante. Les bains ne sont pas recommandés, néanmoins si vous vous offrez le luxe de vouloir remplir votre baignoire de temps à autre, il faudra opter pour un modèle de puissance 9 kW ou 14 l/min. Enfin, si vous êtes plus raisonnable et utilisez uniquement la douche, alors une puissance de 7,3 kW ou 11 l/min conviendra à cette utilisation. Êtes-vous utilisateur d’un chauffe-eau instantané ? Et, quel est votre ressenti sur cette solution de production d’eau chaude sanitaire ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Chauffe-eau électrique Instantané, économie D'énergie Sûre Température Durable Robinet D'eau Chaude électrique Réglable en Toute Sécurité Chauffe-eau à Température Constante Surchauffée avec Fonction Excellente fonction : chauffe-eau sans réservoir, mini design, design en acier inoxydable, durable, élégant et stylé. Chauffage sûr, économie d'énergie, économie d'eau, pas de pollution, pas... Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez