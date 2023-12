Dans une maison, la salle de bains est souvent la pièce la plus froide. Les plus anciennes des maisons possèdent fréquemment une salle de bains, qui a été ajoutée à la structure principale et qui n’est pas isolée du tout. Pourtant, c’est une pièce dans laquelle il est préférable d’avoir chaud, puisque l’on s’y retrouve nu chaque jour. La salle de bains est, par ailleurs, une pièce qui ne demande pas forcément d’être chauffée lorsqu’elle n’est pas utilisée. Mais alors, comment avoir chaud dans votre salle de bains, sans faire grimper votre facture d’électricité ? On va tout vous expliquer !

Quelle est la température requise pour cette pièce ?

Cette année, les médias sont monopolisés par deux sujets principaux : la loi immigration et le « cas » Depardieu. Mais vous souvenez-vous de l’année dernière, nous étions littéralement matraqués sur les températures dans nos intérieurs pour maintenir 19 °C dans les pièces à vivre. « Pour la salle de bains, elle se situe entre 17 °C (inoccupée) et 22 °C (en cas d’utilisation) », rappelle le site Engie. Il est donc conseillé de la « mettre en chauffe » environ 30 min avant de l’utiliser. Voici quelques astuces qui vous permettront d’avoir plus chaud ou, du moins, d’en avoir la sensation, sans forcément augmenter votre thermostat de radiateur.

Astuce n° 1 : aération maximale !

Cela peut paraître contradictoire, mais la salle de bains est une pièce d’eau et est donc sujette au développement de moisissures. Dans la mesure du possible, il faudrait ouvrir la fenêtre au moins 15 min chaque jour, pour évacuer l’humidité. Si vous ne disposez pas de fenêtre dans cette pièce, installez des VMC et pensez à nettoyer les joints le plus souvent possible. Vous pouvez aussi disposer un absorbeur d’humidité dans cette pièce sensible.

Astuce n° 2 : miser sur les tapis

Les tapis de bain que l’on dépose au pied de la douche ou de la baignoire ne sont pas simplement des éléments de décoration ! Eh oui, ils sont aussi des remparts contre le froid. Avouez qu’il est tout de même bien agréable de poser ses pieds nus sur un tapis moelleux plutôt que sur un carrelage gelé, non ? Et pensez à les sécher entre chaque utilisation, toujours pour éviter les moisissures.

Astuce n° 4 : un chauffage d’appoint ?

Les chauffages d’appoint sont souvent considérés comme énergivores, ce qui peut être le cas pour certains d’entre eux. En revanche, dans une salle de bains, ils peuvent, au contraire, vous permettre de gagner quelques degrés rapidement et ainsi éviter une chauffe plus longue avec le radiateur central. Un petit radiateur soufflant installé loin du point d’eau pendant 10 min, par exemple, sera idéal. Vous pouvez aussi miser sur le sèche-serviette qui aura deux fonctions, dont celle de chauffer votre salle de bains utilement.

Astuce n° 5 : des miroirs partout

Les miroirs peuvent aider à percevoir la chaleur différemment, et ce, même si vous êtes du genre à éviter de vous regarder dedans. En plus de diffuser la lumière, apportant ainsi une ambiance plus lumineuse et visuellement chaleureuse à la pièce, ces éléments ont également la capacité de réfléchir la chaleur provenant de sources telles que les radiateurs ou chauffages d’appoint. Cela contribue de manière significative à une distribution plus efficace de la chaleur à travers l’espace.

Astuce n° 6 : le rideau de douche

Là encore, le rideau de douche n’est pas uniquement décoratif ! Certes, il sert d’abord à éviter de transformer la salle de bains en piscine, mais il a aussi une fonction protectrice contre le froid. En effet, il permet de retenir la chaleur, et souvent la vapeur dans l’espace dans lequel vous vous douchez. Pensez simplement à prévoir une serviette bien chaude ou un peignoir moelleux quand il sera temps d’ouvrir le rideau, le choc thermique peut surprendre ! Que pensez-vous de ces conseils ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

