Une start-up française invente le premier tapis de bain intelligent au monde, mais pourquoi faire ?

Lorsque vous sortez de la douche ou du bain, vous posez les pieds sur un tapis, et il vous arrive peut-être ensuite de passer par la case « balance »… Cet outil redouté par de nombreuses personnes est pourtant présent dans chaque foyer ou presque ! Désormais les balances sont connectées, vous indique votre poids, votre IMC, et certaines peuvent également suivre vos pertes et prises de poids à chaque passage. Au CES 2023 qui a débuté le 5 janvier, une start-up française a inventé un tapis de bain innovant, le BBalance, simultanément tapis de bain et balance connectée. Proposé par la start-up française Baracoda, c’est une des grandes nouveautés de cette année. Présentation.

Le tapis de bain BBalance, qu’est-ce que c’est ?

Le prototype baptisé Mateo a été imaginé il y a plus de deux ans, mais cette fois, le tapis de bain innovant sera bien commercialisé dès le mois d’avril prochain. BBalance est une invention de la start-up parisienne, Baracoda Daily Healthtech et se présente comme un tapis de bain connecté qui va vous aider à surveiller votre poids bien sûr, mais également votre santé, sans balance supplémentaire. Cette invention est une première mondiale, aucun tapis de bain ne s’était doté d’un système de coaching intégré et piloté par l’Intelligence Artificielle.

Que peut-il faire ?

Le tapis BBalance se compose de deux parties : un tapis de bain en coton, lavable, et une base pilote qui s’installe sous le tapis. Doté d’une technologie de résistance brevetée, il est capable d’analyser le centre de pression du corps par rapport à sa base de données. Il peut par ailleurs analyser l’équilibre et la trajectoire de votre centre de pression. Avec lui, vous ne connaîtrez plus uniquement votre poids, mais à chaque passage, un bilan complet de votre santé. Et si vous êtes plusieurs à l’utiliser, pas d’inquiétude, l’IA lui permet de reconnaître chaque empreinte de pieds qui le foule.

Quelle est l’utilité du BBalance ?

Depuis toujours ou presque, surveiller sa santé à la maison se limite à se peser de temps à autre, c’est une habitude ancrée, même les médecins pèsent systématiquement leurs patients à chaque consultation. Mais que nous dit vraiment une perte ou une prise de poids ? Lorsque vous utilisez BBalance, il va d’abord sécher les pieds, c’est un tapis ! Ensuite, il va, pour chaque personne du foyer, et en fonction des données qu’il aura enregistrées, proposer des exercices de coaching pour améliorer son état de santé général. Prenons un exemple. Si vous vous pesez et que vous souffrez de maux de dos, BBalance sera capable, grâce à la posture de votre corps, de les détecter. Il vous proposera alors de vous coacher avec des exercices physiques adaptés à votre mal de dos, pour tenter de le soulager. Bien entendu, puisqu’il est connecté à une application, vous pourrez suivre jour après jour, l’évolution de votre forme générale sur votre smartphone. BBalance se présente comme le premier tapis de bain intelligent au monde. Il est déjà disponible en précommande au prix de 299 $ et sera livré en avril 2023. Plus d’informations sur BBalance ? Rendez-vous sur le site bbalance.io.