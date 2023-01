Q-bear : l’invention d’un appareil doté d’une intelligence artificielle pour « traduire » les pleurs des bébés

Si vous êtes parents, vous avez connu l’angoisse de ne pas comprendre pourquoi ils pleurent lorsqu’ils sont bébés et que c’est le seul moyen pour eux de s’exprimer. Ont-ils mal ? Ont-ils faim ? Ce n’est pas toujours évident de savoir pourquoi bébé pleure ! Lors du CES 2023, une entreprise taïwanaise a présenté le Q-bear, un traducteur de pleurs de bébé, piloté par Intelligence Artificielle. L’invention se veut révolutionnaire et serait capable de reconnaître distinctement quatre besoins essentiels du bébé lorsqu’il pleure : la faim, la couche sale, la fatigue, le besoin d’un câlin ou de réconfort. Cela peut paraître étrange, mais quel parent n’a jamais rêvé d’un accessoire qui traduirait ce que bébé veut dire ? Présentation.

Q-Bear, qu’est-ce que c’est exactement ?

Q-Bear est un petit appareil qui s’accroche directement sur le lit du bébé et qui va l’écouter pleurer. Derrière ce petit accessoire se dissimule une technologie informatique brevetée qui utilise l’Intelligence Artificielle pour détecter les besoins du bébé, dès qu’il pleure plus de dix secondes. Le fabricant précise que la durée des pleurs influe sur la traduction. En d’autres termes, s’il pleure plus longtemps, l’IA pourra identifier plus précisément le besoin immédiat du bébé. Mais le Q-Bear ne fait que prévenir les parents. En effet, si les pleurs sont identifiés comme étant ceux d’un bébé fatigué, le Q-Bear jouera des musiques douces et réconfortantes. Il éclairera le plafond de lumières douces destinées à stimuler la mélatonine pour que le bébé s’endorme.

Comment fonctionne le Q-Bear ?

Comme nous vous l’avons dit, le Q-Bear fonctionne grâce à l’IA. Il a été conçu comme un assistant pour les parents de nouveau-nés, parfois un peu perdus quand l’enfant hurle. Techniquement, il se fonde sur un apprentissage en profondeur à 18 couches et peut traiter plus de 10 000 pleurs différents grâce à la combinaison de son algorithme et du prétraitement du processeur. Il est donc capable d’identifier avec précision les quatre sources principales de pleurs.

Il indique aux parents l’action à mener pour que cessent les pleurs. Il peut aussi, en cas de pleurs liés à une douleur, effectuer une analyse de cette douleur et suivre l’état de santé de l’enfant. Prenons l’exemple de pleurs à cause d’une couche sale. Le Q-Bear détecte le message « changer la couche », il peut alors suivre l’état du stock de couches, et allumer les veilleuses pour que les parents n’aient plus à chercher les couches dans le noir ! Enfin, Q-Bear peut également informer les parents en cas de douleurs anormales comme celles en cas d’urines trop fréquentes. Il a également la fonctionnalité de suivre la température du bébé et d’enregistrer les données qui pourront être transmises aux soignants.

Mais ce n’est pas tout !

Q-Bear se dote d’une fonction d’apprentissage automatique, cela veut dire que les pleurs du bébé sont enregistrés au fur et à mesure et viennent enrichir sa base de données. L’appareil saura donc reconnaître certaines habitudes de l’enfant parce qu’il les aura apprises à son contact. Esthétiquement, il se présente comme une petite boîte à musique recouverte de silicone qui le protège des chocs et chutes. Le Q-Bear dispose de 13 lumières LED en couleur pour interagir avec l’enfant et prévient aussi les parents grâce à un code couleur. Q-Bear peut par ailleurs interagir avec le système Alexa d’Amazon. Présentée au CES 2023, cette invention n’est pas encore disponible en France, mais c’est assez révolutionnaire quand même, non ? Plus d’informations : qbaby.ai