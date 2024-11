Arrêtez tout ! Google Traduction peut désormais traduire le Français en Québécois (et vice versa)

Les Québécois ont cette particularité de parler un patois unique au monde. J’adore leur accent, mais je ne comprends pas toujours tout ce qu’ils racontent. Si je vous dis ceci : « Hier soir, j’ai rejoint ma gang au p’tit resto du coin pour un souper. On s’était pas vus depuis un boutte, alors c’tait ben l’fun de se retrouver tous ensemble. Y’avait Martin, Annie, pis Stéphanie, pis comme d’hab, Martin est arrivé en retard, mais on lui pardonne toujours, c’t’un vrai charmeur ! On a jasé de tout et de rien, de nos jobs, des derniers potins, pis des vacances qu’on aimerait ben prendre ensemble l’été prochain. C’tait ben relax, tout l’monde riait, pis on a partagé des bons plats comme des poutines pis des burgers faits maison. Après, on est allés prendre une marche sur la rue principale, question de digérer tout ça. Y’a rien de mieux que de passer du temps avec sa gang pour se rappeler qu’on est ben chanceux d’avoir des amis comme ça dans vie ! Vous avez tout compris ? Pas moi, mais pas de panique, apparemment, Google traduit désormais le québécois, et c’est assez insolite. Découverte.

Le Québécois, une langue particulière !

Le français québécois, aussi appelé français laurentien, tient ses origines du vieux parisien ! Pour comprendre, il faut remonter au 17ᵉ siècle, quand le Québec s’appelait encore « La Nouvelle France ». Les colons, à cette époque, étaient pour la plupart des Français originaires de Paris, du nord et de l’ouest de la France. Le français québécois, tout en conservant des éléments issus des langues d’oïl régionales telles que le normand, le poitevin, le gallo ou encore le saintongeais, puise principalement ses racines dans le français parlé à Paris au XVIIIe siècle. Ainsi, au Québec, on ne dit pas voiture, mais « char » et on ne dit pas mari, mais « chum », sans oublier le fameux Tabernacle que l’on assimilerait au juron « Merde ou Putain » en France ! Vous avez des amis québécois, Google Traduction va désormais vous aider à les comprendre !

Le français québécois enfin traduit

Depuis le 22 octobre 2024, il est désormais possible de traduire en français québécois avec Google Translate. Cette nouveauté offre une belle occasion de se familiariser avec les expressions locales. Jusqu’à présent, Google Traduction ne différenciait pas le français du québécois. C’est dorénavant chose faite en choisissant le mode « Français Canada ». Ce mode intègre des mots et des expressions couramment utilisés au Québec comme « char », « blonde », « chum », « magasiner », « tiguidou », ou encore « broue », des termes rarement, voire jamais, employés en France. En plus, le mode vocal offre la possibilité d’écouter ces traductions, bien que l’accent québécois de Google reste encore perfectible. Et ça, j’adore !

Le test de Google Traduction…

Pour terminer, je ne vais pas vous laisser dans l’interrogation vis-à-vis de mon texte d’introduction. Voici le résultat obtenu après l’utilisation de cette nouvelle fonction. Pour ce faire, je me suis rendue ici : translate.google.fr, et j’ai choisi Français Canada traduit en français. Voici le résultat : « Hier soir, j’ai rejoint mon équipe au petit restaurant local pour un souper. Nous ne nous étions pas vus depuis un moment, donc c’était amusant de nous retrouver tous ensemble. Il y avait Martin, Annie et Stéphanie, et comme d’habitude, Martin est arrivé en retard, mais on lui pardonne toujours, c’est un vrai charmeur ! On a parlé de tout et de rien, de nos boulots, des derniers potins et des vacances qu’on aimerait bien prendre ensemble l’été prochain. C’était très détendu, tout le monde riait et nous avons partagé de bons plats comme des poutines et des hamburgers faits maison. Après, nous sommes allés marcher dans la rue principale, histoire de digérer tout ça. Il n’y a rien de mieux que de passer du temps avec sa bande pour se rappeler qu’on a beaucoup de chance d’avoir des amis comme ça dans la vie » ! C’est déjà plus clair, non ? Et, vous ? Avez-vous déjà testé cette fonctionnalité amusante, mais surtout utile pour ceux qui envisagent un séjour à Montréal ou une expatriation ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .