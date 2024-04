Timekettle WT2 Edge, des écouteurs qui traduisent en temps réel plus de 40 langues

Les voyages à l’étranger sont aujourd’hui monnaie courante, et nous aimons découvrir de nouveaux pays, et de nouvelles cultures. Cependant, nous ne sommes pas tous polyglottes et les langues étrangères peuvent parfois représenter une barrière entre les individus. Avez-vous déjà regardé le film de science-fiction intitulé Le Guide du voyageur galactique ? Dans cette œuvre, le Babel Fish, hommage au traducteur de Yahoo, les protagonistes peuvent dialoguer dans toutes les langues, grâce à un dispositif qui traduit les énergies des ondes cérébrales. Que diriez-vous d’une paire d’écouteurs qui traduirait toute conversation dans votre langue maternelle ? C’est justement ce que propose la marque Timekettle, qui s’est directement inspirée du Babel Fish pour son nouveau traducteur, le WT2 Edge. Présentation.

Timekettle, une marque de référence

Le premier traducteur portable en forme d’écouteurs, était le WT2 Plus lancé en 2017 via une campagne Kickstarter, qui avait récolté plus de 276 000 dollars ! Des fonds, qui avaient aidé à lancer la seconde génération, en 2021, avec le WT2 Edge, qui était devenu l’un des produits de traduction les plus financés sur Indiegogo avec plus de 1 200 000 dollars récoltés dans le monde entier. C’est donc ce dernier modèle, le WT2 Edge, finalisé, que nous vous proposons de découvrir. En comparaison, avec les dispositifs existants, similaires à des applications de traduction gratuites, le WT2 Edge embarque différentes technologies, qui le rendent hyper performant et sûr, en toutes circonstances.

Des écouteurs de traduction puissants

Utiliser ces traducteurs automatiques est un jeu d’enfant, puisqu’il suffit de les glisser dans vos oreilles, pour recevoir la traduction de votre interlocuteur. Comment est-ce possible ? Eh bien, c’est grâce à la technologie unique qu’ils embarquent, appelée HybridComm™. Cette technologie a déjà prouvé qu’elle pouvait augmenter l’efficacité d’une conversation de 200 à 400 %. Et, quand c’est votre tour de parler, glissez un écouteur dans l’oreille de votre interlocuteur, et parlez de façon continue. La traduction sera alors diffusée dans l’oreille de l’autre personne en seulement 0,5 seconde, améliorant ainsi considérablement l’efficacité de la communication comme si vous conversiez de manière naturelle, dans une langue que vous maîtrisez à la perfection. Si les traducteurs W2 Edge sont aussi performants, c’est aussi parce qu’ils utilisent de puissants et renommés moteurs de traduction comme DeepL, Google, Microsoft, etc., en plus de celui de Timekettle. Toute la puissance de ces moteurs est exploitée et combinée pour améliorer les traductions de nombreuses langues étrangères.

De nombreux modes de traduction

Imaginez-vous au beau milieu d’un village perdu dans la montagne, ou très reculé. Il y a fort à parier que les personnes que vous croiserez ne seront pas équipés d’un traducteur. Dans ce cas, il vous suffira d’activer le « Mode Simul » et de partager un écouteur de traduction avec votre partenaire. Vos mots seront traduits dans une communication bidirectionnelle. Les écouteurs traducteurs disposent aussi d’un « Mode tactile » qui permet d’activer la prise de voix pour vous traduire la conversation. Si vous souhaitez que la conversation soit entendue par plusieurs personnes, vous devrez assez logiquement activer le « Mode Haut-Parleur » dont il dispose. Enfin, imaginons une réunion cosmopolite, où 200 personnes utiliseraient 40 langues différentes, vous aurez le privilège grâce au « Mode Chat de Groupe », de comprendre la totalité des 40 langues. À condition, tout de même, que chaque intervenant s’exprime seul, et non dans un charivari inaudible, même pour une oreille humaine, ou un polyglotte averti.

De nombreuses langues compatibles

Les nouveaux traducteurs vocaux WT2 Edge présentent une réduction significative de 46 % de poids par rapport à leurs prédécesseurs, les écouteurs traducteurs WT2 Plus de dernière génération, et une compacité de 33 % supplémentaire. De plus, ils ont été conçus, assez logiquement, de la manière la plus ergonomique possible. Le confort d’utilisation procuré par ces écouteurs, va permettre à celui qui les porte de participer à de longues conversations, sans ressentir la moindre sensation de gêne. La seule limite de la conversation sera liée à l’autonomie des écouteurs, qui est de 3 heures en traduction continue, que l’on pourra tout de même amener à 12 heures avec l’étui de charge portable.

Concernant les fonctionnalités de traduction, le traducteur de langue portable Timekettle WT2 Edge propose une expérience multilingue autant en ligne que hors ligne. Avec une prise en charge de 40 langues et 93 accents pour la traduction en ligne, il répond aux besoins de communication dans une grande variété de langues. De plus, il est équipé d’un package de traduction hors ligne couvrant huit langues, dont le chinois, l’anglais, le japonais, le français, l’espagnol, le coréen, le russe et l’allemand. Des capacités supplémentaires lui permettant une traduction sans réseau dans des situations où la connexion Internet n’est pas disponible.

Comprendre et se faire comprendre

De nombreuses grandes écoles utilisent déjà ce type de traducteurs, comme l’école intermédiaire de Danville qui procurent une traduction des cours à ses étudiants non anglophones. C’est aussi le cas de la Chillicothe ISD au Texas qui fournit ce type de traducteurs à ses étudiants et à ses enseignants. Aux États-Unis, tous les Américains parlent l’anglais, mais les accents peuvent devenir une barrière à la compréhension. Les traducteurs Timekettle WT2 Edge règlent ce problème en quelques secondes, pour que tout soit compréhensible par tout le monde. Ces écouteurs se destinent aussi à tous ceux qui ont besoin de comprendre et de se faire comprendre dans une langue étrangère. Ce peut être dans le cercle familial, lorsque le conjoint n’est pas de la même nationalité.

Les réunions familiales et les échanges sont grandement facilités grâce à ces écouteurs traducteurs ultra performants. À titre personnel, et ayant épousé un Polonais, j’aurais bien aimé comprendre ce que me disait sa grand-mère qui n’avait pas l’air très commode ! Enfin, et c’est aussi très important, ces traducteurs pourraient vous sauver de situations périlleuses en cas d’appels aux secours, ou si vous étiez perdus dans un pays inconnu. Envie de découvrir et de vous faciliter les échanges lors de vos futures vacances à l’étranger, les écouteurs traducteurs Timekettle WT2 Edge sont disponibles sur le site officiel Timekettle (329,09 €) ou sur Amazon, au prix de 349,99 €. Un prix qui peut sembler, certes, un peu élevé, mais qui, au regard des performances proposées par le produit, reste raisonnable.