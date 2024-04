Fluentalk T1 mini, le traducteur de voyage portable qui brise la barrière de la langue

Vos vacances d’été vous mèneront peut-être dans un pays étranger, mais vous n’en parlez pas la langue ? Ou votre profession vous amène parfois à échanger avec des entreprises internationales, et il vous est bien difficile de vous faire comprendre. En France, reconnaissons que nous ne sommes pas les champions des langues étrangères parlées. Seule 31 % de la population métropolitaine déclare maîtriser l’anglais, par exemple, selon le ministère de la Culture. C’est très peu par rapport aux Néerlandais qui seraient 90 % à maîtrise la langue de Shakespeare ! Pour vous aider à échanger avec les habitants des pays que vous visiterez, nous vous proposons de découvrir un petit traducteur, le Fluentalk T1 mini, dernier-né de la marque Timekettle. Il existe aussi en version standard, le T1, et vous allez voir que sa petite taille n’entame en rien ses performances. Découverte.

Un traducteur de langues compact et intuitif

Ce petit accessoire bien utile est conçu et développé pour être efficace lors d’échanges linguistiques classiques. En d’autres termes, vous parlez la langue que vous maîtrisez le mieux, et le Fluentalk T1 mini traduit vos paroles à votre interlocuteur. C’est aussi simple que cela, nul besoin de manipulation, juste un réglage des langues entrantes et sortantes, et il s’occupe de tout ! Avec lui, traduire une conversation, une photo ou des données mobiles n’est plus un problème. En d’autres termes, il est celui qui fera tomber les barrières de la langue, si handicapantes parfois.

À qui se destine le traducteur de langues ?

La première utilisation à laquelle nous pensons, c’est, bien entendu, les voyages, la découverte de cultures, et donc de langues différentes. Mais, il est aussi essentiel, et nous y pensons peut-être moins, en cas d’urgence. Eh oui, comment communiquer avec les secours dans un pays étranger si nous ne sommes pas en mesure de parler la langue, ni de la comprendre ? Et, comment choisir un itinéraire d’excursion lorsque l’on ne sait pas où le chemin nous mènera ? Le Timekettle Fluentalk T1 mini est là pour répondre à tous ces besoins. Et, dans un autre registre, il est aussi un compagnon idéal pour ceux qui travaillent avec des pays étrangers, notamment pour des vocabulaires plus techniques, pas toujours évident à traduire. C’est un allié de voyage ou de toutes situations, disponible 24 h/24 et 7 j/7 qui vous permet d’être autonome dans tous les pays du monde. Avec le Timekettle Fluentalk T1 mini, vous voyagerez l’esprit tranquille, c’est une certitude. Besoin d’un compagnon idéal ? Le traducteur de langue Timekettle Fluentalk T1 Mini est disponible au prix de 140,27 € sur le site officiel ou sur Amazon (169,99 €). Il existe également dans une version plus performante, le modèle Timekettle Fluentalk T1, disponible au prix de 280,56 € sur le site officiel ou sur Amazon, (299 €).

Quels sont les points fort de ce traducteur linguistique ?

Pour qualifier le Timekettle Fluentalk T1 mini, on pourrait dire qu’il est conçu pour vous simplifier la vie, et ce, de plusieurs manières. Tout d’abord, tout se fait en un seul clic. Il reconnaît automatiquement la langue dans laquelle vous parlez et reste très intuitif. Comme il ne nécessite aucune manipulation, il est aussi parfaitement adapté aux enfants, comme aux personnes âgées. De plus, il propose un an de données mobiles globales gratuites, avec une carte SIM intégrée, vous évitant ainsi d’avoir à acheter des données supplémentaires en voyage. Côté autonomie, il dispose d’une veille de sept jours avec une connectivité constante même dans des endroits isolés. Enfin, et c’est une information essentielle : il prend en charge 36 langues et 88 accents, offrant par conséquent une expérience de voyage fluide, sans barrières linguistiques.

Compatible avec de nombreuses langues

Le T1 mini propose une solution de communication fluide dans des situations hors ligne grâce à ses 13 paires de langues hors ligne. En un seul geste, basculez vers le mode hors ligne pour une traduction instantanée, idéal pour les voyages en avion où Internet n’est pas disponible. Une photo ou un panneau à traduire, aucun souci pour lui, il est capable de traduire dans 39 langues à partir d’une simple photo, surpassant ainsi la plupart de ses concurrents. Un menu au restaurant ? Un panonceau publicitaire ? Un panneau de circulation inconnu ? Le Timekettle Fluentalk T1 mini dispose d’un appareil photo de cinq mégapixels pour réaliser le cliché, qu’il traduira immédiatement dans la langue souhaitée. De plus, grâce à ses deux microphones avec annulation de bruit, le T1 mini assure une reconnaissance précise de la source audio, avec une précision de traduction dépassant les 95 %.

Vous pourrez ainsi l’utiliser dans un environnement bruyant, un aéroport, ou un marché traditionnel, cela ne diminuera pas ses capacités. Pas de latence non plus avec le Timekettle Fluentalk T1 mini puisqu’il réagit dans un temps situé de 0,5 à 3 secondes et répondra donc presque du tac au tac à vos demandes. Enfin, si vous vous inquiétez pour la place qu’il prendra dans vos bagages, détendez-vous. Compact et léger, le T1 Mini est conçu pour les voyageurs modernes. Pesant seulement 80 g et de la taille d’une carte Visa, il se glisse facilement dans votre poche pour vous accompagner partout. Et, grâce à son écran HD de 2,8 pouces, la visualisation claire des traductions, avec une police et un volume adaptés, vous permettront d’envisager toutes sortes de voyages, même les plus insolites !

Comparaison entre le modèle T1 et le modèle T1 mini

Modèle Fluentalk T1 mini Fluentalk T1 Dimensions 91 × 54.8 × 13,1 mm 116.8 × 58.6 × 11,2 mm Poids Net Seulement 86 g 115 g Écran 2,83 pouces 4,0 pouces Résolution de l’Écran 480 × 640 540 × 1080 Batterie 1500 mAh 1500 mAh Processeur Quadricœur Quadricœur RAM 1 Go 3 Go ROM 8 Go 32 Go Appareil Photo 500 W, autofocus 800 W, autofocus Langues en Ligne 36 langues & 88 accents 40 langues & 93 accents Langues Hors Ligne 13 paires de langues 13 paires de langues Traduction en un Clic √ √ Traduction de Photos √ √ Traduction de Chat × √ Mode Écoute × √ Mémo Vocal × √ Données Mondiales Gratuites 1 an 2 ans

