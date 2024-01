Slogans publicitaires à la dérive, les pires bourdes (hilarantes) de la traduction marketing !

Lorsque vous regardez une campagne de publicité, certaines vous semblent loufoques, d’autres ressemblent à de petits films, et d’autres vous énervent. Le génie des publicitaires peut parfois faire mouche, on se souvient tous des singes qui disaient Tutti Rikiki Maousse Costaud pour une lessive, non ? On se souvient aussi du petit garçon, la bouche débordant de chocolat, qui accuse son poisson rouge avec un « tu pousses le bouchon un peu trop loin Maurice » ! Le marketing et la publicité sont de véritables métiers, et peuvent lancer un produit, ou au contraire, ruiner son lancement. Découvrez comment ces grandes marques internationales, ont, un jour, commis un faux pas mémorable une fois leurs slogans traduits.

Le « faux pas » marketing de Coca-Cola

Coca-Cola, la marque internationale de boissons rafraîchissantes, a connu les joies des erreurs de traduction lorsqu’il a fallu trouver un slogan pour sa campagne publicitaire en Chine. En traduisant littéralement « Coca-Cola » par « Kekoukela », la marque ne s’est pas rendu compte que ce terme signifiait « crapaud fourré à la cire » dans certains dialectes. Un petit verre crapaud ? Et, fourré à la cire, de surcroît ?

L’erreur monumentale de KFC qui veut vous couper les doigts

L’enseigne de restauration rapide KFC (Kentucky Fried Chicken) a commis une erreur de traduction marketing assez importante lors de son implantation en Chine en 1987. En effet, KFC a traduit son slogan « finger lickin’ good » (« bon à s’en lécher les doigts », en français) par « on va vous couper les doigts » ou « mangez vos doigts » en chinois. Il se peut que les Chinois aient eu quelques réticences à pousser la porte d’un fast-food KFC ! Pas très rassurant…

Le truc qui fâche chez General Motors

L’erreur concerne, cette fois, le nom d’une voiture Chevrolet, qui s’appelait Nova. En anglais, Nova évoque éventuellement une étoile, quelque chose d’interstellaire, et c’est assez original pour une voiture. Seulement, lorsque Chevrolet a voulu exporter ses Nova en Amérique latine, et notamment au Mexique, ce ne fut pas la même chanson ! Nova en espagnol se traduit par « ne démarre pas » ou « ne fonctionne pas ». Pour une voiture, cela fait désordre, non ? D’ailleurs, les ventes de cette voiture seront catastrophiques en Amérique latine, jusqu’à ce que Chevrolet décide de la rebaptiser Caribe (Caraïbe), assurément, c’est un peu plus vendeur !

La proposition indécente d’American Airlines

Nous pourrions nous dire que l’une des plus grandes compagnies aériennes du monde, dispose d’une équipe marketing en béton armé ! Eh bien, à priori, pas réellement et vous allez rapidement comprendre pourquoi ! Au Mexique, la compagnie lance une campagne pour promouvoir de nouveaux sièges en cuir avec le slogan « Volva encuero ». L’employé du marketing ne devait pas maîtriser la langue espagnole, qui traduit le slogan par « volez nus ». Étrange, non ?

Parker, ou le stylo qui vous met enceinte !

La palme revient peut-être au géant de l’écriture Parker, qui souhaite promouvoir son nouveau stylo, toujours au Mexique, avec le slogan « embarazar » copie de l’Anglais « to embarras ». Un slogan que l’on traduit en français par un stylo discret qui ne coulera pas dans votre poche. D’accord, mais en espagnol, le slogan se traduit par : ce stylo ne coulera pas, et vous mettra enceinte. Allons bon, nous ignorions qu’un stylo pouvait être responsable d’une future naissance. Avez-vous d’autres exemples de campagnes marketing ratées ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .