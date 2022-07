Camion aménagé : un jeune couple transforme un fourgon Chevrolet en jolie petite maison sur roues

Transformer un bus ou un camion en petite maison sur roues est un souhait pour de nombreuses personnes… Si l’on est un peu imaginatif et bricoleur, il est vrai que ce peut être une solution pour changer de vie. Tout plaquer et partir à la découverte du monde en emportant sa maison, n’est-ce pas là une preuve de liberté ? Jacob et Sam, un jeune couple qui a toujours voulu voyager sans vraiment savoir comment faire, ont eu l’opportunité de transformer un Chevrolet Express en une maison confortable sur roues. Si l’extérieur ressemble toujours au modèle d’origine, l’intérieur a été entièrement remodelé et transformé pour en faire un endroit fonctionnel et confortable. Découverte.

D’où leur est venue cette idée ?

En 2007, le père de Jacob achète une Chevrolet Express et, comme il ne l’utilise pas beaucoup, le prête à sa fille pour aller travailler et emmener son petit frère à l’école… Finalement, il s’avère que ce n’est pas vraiment le véhicule dont rêvait la jeune femme, et Jacob propose à son père de lui donner sa Toyota Camry contre le fourgon, car lui a craqué pour cet utilitaire. De cet échange familial nait le projet de transformation du fourgon en petite maison sur roues.

8 mois de travaux

Sam et Jacob ont vite compris qu’ils pouvaient faire une jolie maison avec ce Chevrolet Express échangé… Ils se disent alors qu’ils vont réaliser eux-mêmes les travaux pour pouvoir partir sur les routes, en toute liberté. Après huit mois de travaux, ils l’ont baptisé Birdie et ont pu profiter de leur petite maison qu’ils emmènent partout avec eux, lors de leurs déplacements. Avant d’aménager l’intérieur, ils ont d’abord ajouté une porte, qui leur permet d’accéder de la cabine à l’arrière sans quitter le véhicule. Et bien sûr, ils ont laissé les portes arrière pour y accéder depuis l’extérieur et profiter de la vue qui leur est offerte.

Un petit tour à l’intérieur ?

L’intérieur est un espace ouvert avec une petite salle de bains qui a été séparée du reste de la petite maison grâce à une porte accordéon. Elle est minuscule mais comprend tout de même une douche et des toilettes à compost. A côté, on trouve un grand placard de rangement qui fait office de dressing puisqu’il a été imaginé en penderie, avec quelques étagères supplémentaires. La cuisine est également bien équipée, avec un plan de travail en bois, une cuisinière au propane à deux brûleurs, un petit évier, et un mini-réfrigérateur… Des rangements ont également été ajoutés pour gagner de l’espace dans la pièce de vie.

A l’arrière, on trouve le salon qui se transforme en espace couchage. L’espace est polyvalent et comprend un canapé lit double avec des rangements intégrés et une table amovible qui peut venir se loger entre les canapés, pour travailler ou dîner à l’intérieur. Pour les repas à l’extérieur, ils n’ont qu’à déplacer la table et la poser sur les supports imaginés sur les portes arrière… Au niveau de l’électricité, ils ont installé des panneaux solaires de 585 watts qui leur assurent une belle autonomie lorsqu’ils sont en bivouac. Jolie transformation non ?