G-Cube : ce mini frigo mural et connecté fait également office d’enceinte audio portable

Lorsque l’on souhaite acheter un nouveau réfrigérateur, on peut le choisir intelligent, connecté, américain ou combiné… Il existe une multitude de modèles, qui deviennent d’ailleurs de plus en plus « intelligents ». Mais ce qui ne change pas, c’est l’emprise au sol; un réfrigérateur prend toujours une énorme place dans une cuisine !

Si de nombreux efforts sont réalisés par les constructeurs du côté de la technologie, ce n’est pas le cas pour le réfrigérateur en lui-même: souvent carré ou rectangulaire, il faut caser l’appareil au mieux pour ne pas perdre trop de place. Mais, grâce à G-Cube, cela pourrait peut-être changer, et on va tout vous expliquer !

C’est quoi le réfrigérateur G-Cube ?

Il se présente comme un mini-réfrigérateur intelligent et dispose d’un impressionnant module de portabilité. Conçu pour être fixé au mur, telle une étagère, vous pourrez allègrement glisser un meuble en-dessous. Attention tout de même, c’est un mini-réfrigérateur, parfait pour le salon ou la chambre… En revanche, il est bien trop petit pour y conserver les denrées alimentaires de la semaine.

On vous a parlé de portabilité ? Justement, le G-Cube peut se fixer au mur, ou devenir portable. Vous pouvez donc emmener votre réfrigérateur en vacances, ou l’installer dans votre camping-car par exemple. Et pour couronner le tout, ce modèle possède des haut-parleurs… En le connectant à votre smartphone, vous pourrez lancer votre playlist sur votre frigo ! Utile ? On vous laissera juger !

A l’intérieur, il se divise en plusieurs compartiments. Par exemple, il en existe un réservé aux dates de péremption courtes. Et bien sûr, un autre pour les produits à consommer plus tardivement. Enfin, on trouve un endroit pour ranger les bouteilles, évidemment !

Un réfrigérateur design

La porte du réfrigérateur est recouverte d’un tissu, qui lui donne une touche discrète pour pouvoir l’installer partout. Mais elle cache aussi les fameux haut-parleurs, ainsi que les réglages du volume. Blanc Perlé ou Bleu, avec le G-Cube, c’est le design qui s’installe dans votre intérieur !

Sinon, un frigo dans votre table basse ça vous dit ?

Cette table baptisée COOSNO est une table frigo assez futuriste, qui devrait vous éviter les allers-retours entre la cuisine et vos convives ! Avec une contenance de 68 cannettes, vous aurez de quoi désaltérer tout le monde toute la soirée… Découvrez la table COOSNO ici, on vous prévient, c’est presque de la science-fiction !

Ou un frigo Heineken qui vous suit partout…

Vous rêvez de vous désaltérer avec une bière bien fraîche sur la plage, mais on sait tous qu’une simple glacière ne suffit pas. Et si vous testiez le frigo Heineken à roulette, qui vous suit partout avec 12 bières* fraîches à disposition ? Grâce à son intelligence artificielle, il vous suit comme un petit chien… Boissons fraîches assurées partout où vous irez. Et quelque soit le modèle de votre frigo, pensez à le dégivrer une fois par mois, vous ferez des économies sur votre facture d’électricité. Et ça, c’est une bonne nouvelle !

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.