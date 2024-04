Un réfrigérateur « élastocalorique » très économe en énergie doté de « muscles artificiels » en Nitinol

La prochaine édition de la foire d’Hanovre verra l’exposition d’une technologie qui pourrait révolutionner l’univers du froid. Pour info, ce salon professionnel dédié aux technologies industrielles se tiendra au sein du parc des expositions d’Hanovre, en Allemagne, du 22 au 26 avril 2024. Le professeur Stefan Seelecke, de l’université de la Sarre, et ses collègues ont prévu de présenter lors de cet évènement ce qu’ils considèrent comme le premier réfrigérateur au monde refroidi par des muscles artificiels en Nitinol. En réalité, ce dernier est un alliage de titane et de nickel. L’approche adoptée par l’équipe est fondée sur un principe plus ou moins élémentaire qui consiste à dissiper la chaleur d’un espace en étirant des fils et en les relâchant de nouveau.

Un matériau à mémoire de forme

À noter que la recherche a également vu la participation de chercheurs du Centre de mécatronique et d’automatisation de Sarrebruck (ZeMa), en Allemagne. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il s’agit d’un projet particulièrement passionnant en ces temps où nous faisons face à d’importants défis énergétiques et environnementaux. En effet, la grande majorité des appareils de réfrigération et de climatisation disponibles sur le marché utilisent des gaz à effet de serre.

La décarbonisation de ce secteur constitue donc une priorité pour les ingénieurs et les entreprises. Selon les explications du professeur Paul Motzki, qui a participé à l’étude, le système qu’ils ont imaginé intègre un matériau à mémoire de forme qui « émet de la chaleur lorsqu’il est étiré dans un état superélastique et en absorbe lorsqu’il est libéré ».

Un prototype de petite taille

Certes, le concept parait simple, mais les universitaires affirment avoir mené des recherches approfondies avant d’avoir pu construire leur premier prototype fonctionnel de réfrigérateur écologique. Le dispositif de taille compacte intègre un mécanisme d’entrainement dont le rôle est de faire tourner en permanence des fils de nitinol autour d’une chambre de refroidissement circulaire. Les fils sont chargés mécaniquement d’un côté, étirés et déchargés de l’autre tout au long de leur mouvement de rotation. Cela a pour effet de produire un effet de refroidissement pouvant, par exemple, être exploité pour conserver les nourritures et les boissons au frais.

Jusqu’à 20 °C en moins

L'utilisation du nitinol est loin d'être le fruit du hasard. Selon les chercheurs, ce matériau élastocalorique possède une efficacité thermique très élevée : plus de dix fois supérieure à celle des systèmes de réfrigération conventionnels. Par ailleurs, les expérimentations menées auraient permis de constater des différences de température majeure. D'après le professeur Stefan Seelecke, leur dispositif de réfrigération de nouvelle génération peut faire baisser la température de 20 °C en moyenne. Ce qui est également intéressant, c'est que l'effet de froid se produit sans qu'un gaz réfrigérant soit nécessaire. Plus d'infos : uni-saarland.de.