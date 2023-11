Alors que le monde fait face à une hausse des températures à cause du réchauffement climatique, la demande de solutions de refroidissement tend à augmenter dans les régions chaudes et arides. Malheureusement, cette tendance met à rude épreuve les infrastructures énergétiques existantes qui sont déjà insuffisantes. De plus, bien qu’ils soient largement efficaces, les climatiseurs conventionnels sont de puissants émetteurs de gaz à effet de serre par les fluides qu’ils contiennent. Face à ce constat pour le moins complexe, un groupe de recherche formé par des scientifiques de l’Université McGill, de l’UCLA et de Princeton a développé une alternative durable et rentable aux systèmes de climatisation traditionnels.

Un concept intéressant

À noter que les chercheurs ont publié un article relatif à cette invention dans la revue Cell Reports Physical Science. Ce qui est intéressant avec cette approche, c’est qu’en plus de constituer une solution de refroidissement, le concept proposé par le professeur Salmaan Craig est également censé faire ses preuves lors d’un épisode caniculaire. Mais également en cas de coupure de l’approvisionnement en électricité. Pour concevoir la solution, l’équipe a cherché à répondre à une question importante : comment les techniques de refroidissement passif peuvent-elles surpasser les unités de climatisation conventionnelles et améliorer le confort intérieur ?

Contribuer à la préservation de la qualité de l’air

Leur approche réside ainsi dans l’exploitation du potentiel de refroidissement de certains matériaux et l’utilisation de la ventilation thermorégulée. Ces derniers sont notamment connus pour leur capacité à réfléchir la lumière solaire. Généralement, on s’en sert pour empêcher les toits de surchauffer. Ils sont également utilisés pour améliorer la capacité des systèmes de refroidissement, tels que les refroidisseurs, à dissiper la chaleur. À travers l’étude, l’équipe a cherché un moyen d’intégrer ces matériaux dans les conceptions architecturales. Un défi qu’ils ont réussi à surmonter. Non seulement leur solution constitue un système de refroidissement passif efficace pour les espaces intérieurs, mais elle contribue aussi au maintien de la qualité de l’air circulant à l’intérieur des bâtiments.

Considérer le potentiel de refroidissement des matériaux

Les scientifiques espèrent que leurs travaux inciteront les experts en métallurgie, les architectes et les ingénieurs à considérer davantage le potentiel de refroidissement des matériaux dans leurs conceptions architecturales. « Nous avons découvert que nous pouvions maintenir la température de l’air plusieurs degrés en dessous de la température ambiante dominante, et de plusieurs degrés de plus en dessous d’un “étalon-or” de référence pour le refroidissement passif. », a déclaré Rémy Fortin, auteur principal et candidat au doctorat à l’École d’architecture Peter Guo-hua Fu. Plus d’infos : cell.com. Que pensez-vous de cette découverte ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .