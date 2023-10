Dédié à l’invention et à l’ingénierie, le concours James Dyson Award a été créé en 2005 par Sir James Dyson, inventeur de génie, entrepreneur, écrivain scientifique et designer industriel britannique. Ainsi, cet évènement est une occasion pour les étudiants de premier cycle et les jeunes ingénieurs de faire connaître leurs inventions, puis de les soumettre à des juges expérimentés. Les projets éligibles doivent répondre à un problème mondial touchant l’environnement, le climat ou la santé. Depuis la création de cette compétition internationale, 390 inventions ont été récompensées et plus de 70 % des anciens gagnants ont pu lancer leur produit sur le marché.

Pour cette édition 2023, en plus du lauréat international, un lauréat du développement durable sera également désigné le 15 novembre prochain. Les deux gagnants remporteront chacun un prix de 34 000 €. L’équipe de l’Université de Hong-Kong, qui a mis au point le revêtement climatisant E-coating, a été élue parmi les vingt finalistes internationaux de cette compétition. Les inventeurs ont, par ailleurs, reçu la médaille d’argent au Salon international des inventions de Genève 2023. Ce projet pourrait réduire grandement l’impact carbone de la climatisation des bâtiments en Chine et dans le monde. Découverte.

Est-ce une solution fiable contre le réchauffement climatique ?

Le changement climatique est actuellement au cœur des préoccupations des populations mondiales. D’après l’observatoire européen Copernicus, 2023 serait certainement l’année la plus chaude de l’histoire de l’humanité, avec une température mondiale moyenne de 16,77 °C. Face aux hausses des températures estivales, les particuliers et les professionnels sont contraints de solliciter davantage leur système de climatisation. Cependant, plusieurs d’entre nous recourent encore à des climatiseurs énergivores et polluants.

Dans leur projet d’ingénierie, Hoi Fung Ronaldo Chan et Can Xiao de l’Université de Hong-Kong proposent d’utiliser le revêtement spécial E-coating, capable de bloquer et de réfléchir les rayons solaires, qui seraient convertis en chaleur sans cette innovation. Cette nouvelle peinture présente un effet de refroidissement élevé sans recourir à aucune énergie, selon ces ingénieurs. Elle est fabriquée à partir de bouteilles de verre usagées, recyclées et broyées, ainsi que de liants et d’additifs sans COV. Ses inventeurs ont déclaré que ce produit peut être appliqué sur les toits et les murs extérieurs. Ils n’ont pas encore fourni des informations précises sur les types de matériaux qui peuvent l’adhérer.

Quelles sont les particularités de ce revêtement ?

Ces jeunes ingénieurs ont utilisé le verre usagé comme pigment dans la production de cette nouvelle peinture de refroidissement radiatif. Cette innovation leur a permis d’éliminer les processus nécessitant d’importantes quantités d’énergie dans le cycle de vie d’un produit (extraction et traitement de matériaux, production de pigments synthétiques, etc.). De plus, son coût de production devrait être largement moins élevé que celui du même type de revêtement disponible sur le marché. Outre cela, cette peinture serait plus respectueuse de l’environnement, car elle n’émettrait ni de COV ni de gaz à effet de serre. D’après ses concepteurs, l’E-coating se distingue des peintures extérieures traditionnelles par son effet de refroidissement supérieur et gratuit.

S’il est appliqué sur 10 % des toits des bâtiments industriels chinois d’une superficie de 405 millions de mètres carrés au total, il sera possible d’économiser jusqu’à 77,6 milliards de kilowattheures d’électricité. Cette économie d’énergie pourrait alimenter 15,7 millions de ménages chinois par an. L’utilisation de ce revêtement de nouvelle génération pourrait également aboutir à une réduction des émissions de CO₂, estimée à 55,1 millions de tonnes par an. Il est à souligner que cette invention a déjà eu le prix du Professor Charles K. Kao Student Creativity Awards 2023, un concours dédié à l’innovation technologique. Plus d’informations : jamesdysonaward.org. Que pensez-vous de cette peinture innovante ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .