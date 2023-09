Isolation : l’invention d’une peinture « climatisante » à base de verre recyclé qui réfléchit 95% des rayons du soleil

Ces dernières années, la hausse des températures estivales contraint de nombreux ménages et entreprises à solliciter davantage leur système de climatisation. En ce sens, les ventes de climatiseurs augmentent significativement dans le monde (environ 135 millions d’unités vendus chaque année). Ces appareils équipés de fluide frigorigène et alimentés à l’électricité présentent cependant des émissions de carbone importantes, estimées à un milliard de tonnes par l’Agence internationale de l’énergie. Il est donc essentiel de limiter leur utilisation ou de les remplacer par des solutions à faibles émissions. Cette peinture isolante composée de verre usagé constitue notamment une solution de rafraîchissement de bâtiments, pratique et respectueuse de l’environnement. Un procédé inventé par Hoi Fung Ronaldo Chan et Can Xiao, deux étudiants de l’Université chinoise de Hong Kong. Découvrez cette nouvelle technologie à travers cet article.

Pourquoi inventer une peinture isolante à base de verre ?

Il faut savoir que les climatiseurs consomment près d’un tiers de l’électricité produite à Hong Kong et que plus de 470 000 bouteilles en verre y sont mises en décharge chaque jour. Ces chiffres ont incité ces deux étudiants hongkongais à créer une solution permettant de réduire (simultanément) l’empreinte carbone de la climatisation et les déchets de verre. Ainsi, l’idée de concevoir ce revêtement extérieur leur est venue lorsqu’ils ont su qu’ils pouvaient transformer le verre en pigment bénéficiant d’un pouvoir réfléchissant élevé. Celui-ci limiterait la charge de refroidissement des bâtiments, tout en atténuant le réchauffement climatique. Ces inventeurs ont ensuite étudié en laboratoire leur concept. Ils se sont basés sur les résultats de leurs recherches précédentes autour du refroidissement par rayonnement.

Comment fonctionne ce revêtement refroidissant ?

Selon ses concepteurs, la nouvelle peinture E-coating fonctionne comme un nuage épais qui protège les bâtiments. Elle bloque et réfléchit environ 95 % des rayons solaires. Ce résultat serait atteint en contrôlant minutieusement la taille des fragments de verre employés dans le revêtement. Plus simplement, ce produit repose sur le principe de refroidissement radiatif.

Une fois que la lumière du soleil touche la toiture et les murs recouverts de cette peinture, elle s’éparpille et rebondit des milliers de fois sur les petits fragments de verre, ont expliqué les inventeurs. Par conséquent, la chaleur entrante (rayonnement thermique infrarouge) est continuellement renvoyée dans l’atmosphère terrestre. Son émission n’est pas nocive, car cela se passe à des longueurs d’onde spécifiques comprises entre 8 et 13 micromètres. Ce type de chaleur peut ainsi traverser l’atmosphère et se disperser dans l’espace. Il n’y a aucun risque de réchauffement de la planète.

Comment a été conçue cette peinture innovante ?

Les inventeurs ont récupéré une certaine quantité de bouteilles en verre usagés dans les décharges. Ces bouteilles ont été brisées et broyées en poudre. De nombreuses expériences ont été effectuées afin de déterminer le temps de broyage adapté pour obtenir la poudre de verre de bonne taille. Ensuite, les étudiants ont procédé à la sélection des liants et des additifs sans COV présentant une meilleure efficacité et un faible impact environnemental. Selon eux, les indices de réfraction du liant choisi ont été également pris en considération, car ils pourraient affecter les performances du revêtement.

Après ces travaux préalables, Hoi Fung Ronaldo Chan et Can Xiao ont fabriqué des prototypes qui se distinguent par les proportions de fragments de verre et de liants utilisées. Pendant les essais, ils ont rencontré différents obstacles, notamment des craquelures, un farinage ou un décollement. Ces observations leur ont permis d’optimiser la formulation et de tester diverses techniques d’application. Il est à noter que cette invention figure parmi les lauréats nationaux au concours d’invention The James Dyson Award 2023. Plus d’informations : Jamesdysonaward.org

Que pensez-vous de cette peinture isolante à base de verre usagé ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte (cliquez ici pour publier un commentaire).