Le concours d’invention James Dyson Award 2023 recherche les inventeurs de demain pour « changer le monde »

Si vous aimez les inventions et les innovations, vous connaissez forcément le concours Lépine, l’un des plus anciens concours, qui récompense les meilleures inventions chaque printemps. Dans le petit monde des inventions, il existe également un autre concours de renommée internationale : le James Dyson Award. Ce concours, fondé par Sir James Dyson en 2005, un homme dont le nom doit forcément vous rappeler la célèbre marque d’aspirateurs ultra-puissants, est devenu un incontournable des concours d’inventions. L’édition 2023 vient d’ouvrir ses portes aux futurs candidats, qui seront peut-être les inventeurs de demain. Retour sur l’origine, les objectifs et les prix proposés pour le James Dyson Award 2023.

Pourquoi le James Dyson a-t-il été inventé ?

Le concours James Dyson Award a pour but, via des récompenses financières, de promouvoir des inventions axées sur les problèmes les plus urgents de la planète. Bien entendu, dans ce concours, la plupart des inventions tournent autour de l’écologie, du développement durable et des économies d’énergie. Depuis 2005, ce concours d’invention met aux défis les inventeurs du monde entier, en trouvant des solutions d’avenir, pour préserver notre planète ! Il s’adresse aux jeunes diplômés en ingénierie et aux étudiants de premier cycle qui souhaitent s’attaquer à un problème mondial. Cela peut se traduire par une invention pour améliorer les pratiques de soin, ou autour de questions environnementales telles que la potabilisation de l’eau, les économies d’énergie, etc.

Quels sont les profils recherchés et quels sont les gains potentiels ?

« Nous recherchons de jeunes ingénieurs qui sont fortement inspirés pour résoudre des problèmes de manière durable, en utilisant souvent moins d’énergie et moins de matériaux, et qui veulent améliorer le monde grâce à leurs idées. Les jeunes ont les idées qui peuvent changer les choses pour le mieux, et ils doivent être encouragés. Le James Dyson Award leur donne la possibilité de poursuivre leurs inventions, et je suis impatient de juger les candidatures de cette année. Bonne chance ! ». Voici comment Sir James Dyson présente la recherche de candidats pour ce concours d’invention. Le gagnant de chaque pays participant gagnera la somme de 34 000 €, ainsi qu’une aide pour développer son invention. Les gagnants nationaux, quant à eux, recevront la somme de 5 700 €. Pour postuler, rendez-vous sur jamesdysonaward.org, avant le 19 juillet prochain.

Comment ça marche ?

Chaque pays présentera plusieurs participants et récompensera un lauréat national, ainsi que deux finalistes. Les gagnants de chaque pays concourront ensuite au prix mondial. Le gagnant de ce prix sera déterminé par un jury externe en collaboration avec Dyson. Les meilleures inventions sont souvent les plus simples, apportant des solutions intelligentes à des problèmes du monde réel et c’est un critère primordial pour postuler !

Quelques inventions géniales issues du James Dyson Award ?

Nous pouvons citer, par exemple, l’invention de deux étudiants de Hong Kong, lauréat de l’année 2019. En effet, ils ont inventé une poignée de porte autonettoyante, dotée d’un revêtement spécifique qui réagit aux UV. Citons aussi l’invention de ces étudiants malaisiens, le Waterpod, qui est une capsule permettant de dessaler l’eau de mer. Eux aussi ont été récompensés par le prix James Dyson Awards. Et terminons par IVVY, l’invention de Charlotte Blancke, une jeune Belge qui propose une solution pour faciliter le suivi des thérapies intraveineuses à domicile. Elle a été récompensée pour son invention lors de l’édition 2022.