Waterpod : une capsule de dessalement de l'eau de mer récompensée aux Dyson Award

Trois étudiants malaisiens de l’Université Asie-Pacifique de technologie et d’innovation (APU) à Kuala Lumpur ont créé le WaterPod, une capsule dont la particularité réside dans le fait qu’elle sert à dessaler l’eau de mer. Les inventeurs sont des étudiants de deuxième année de la School of Media, Arts and Design (Somad). Ils ont reçu une récompense de 10 000 ringgits malaisiens, soit à peu près 2000 euros, grâce à leur travail.

Ils ont aussi décroché une place pour participer à un concours international. Le WaterPod permettra aux nomades de la mer d’accéder à l’eau potable. Ce produit durable est censé améliorer la qualité de vie de nombreuses personnes. Selon l’Organisme Mondial de la Santé (OMS), ” 50% des cas de sous-nutrition chez les enfants sont dus à la consommation d’eau non potable” relate le site actioncontrelafaim.org.

Un accès à l’eau potable grâce à une capsule de dessalement de l’eau de mer

Bennie Beh Hue May, Yap Chun Yoon et Loo Xin Yang ont remarqué que les nomades de la mer, comme la communauté Bajau de Sabah, avaient besoin d’aide pour accéder à l’eau potable. Le trio a donc eu l’excellente idée de créer une capsule de dessalement. Habituellement, ces peuples nomades recueillent l’eau de pluie, mais lorsqu’il n’y a pas de précipitation, ils se rendent à l’endroit le plus proche pour collecter de l’eau du robinet pour leur usage quotidien. Le WaterPod promet donc de simplifier la vie de ces gens.

Plus d’autonomie

Ces communautés peuvent désormais devenir plus autonomes car, en plus de disposer de l’eau potable pour la consommation, elles peuvent cultiver des légumes et des fruits. Les trois étudiants ont appris les conditions de vie des nomades de la mer grâce à Eekang Ooi, un conférencier. Avec l’aide d’un autre confrère du nom de Saifullizan Abdul Wahab, l’équipe a pu avancer plus facilement dans son projet.

WaterPod est basé sur un système de mèche imitant les racines d’une plante pour absorber l’eau de mer. Le dispositif flotte à la surface. Il dispose d’une chambre de stockage pour récupérer l’eau potable produite, et sa capacité se situe entre 30 et 40 litres.

Les trois étudiants espèrent obtenir un financement

« Nous aimerions que WaterPod ait un impact positif sur la vie de la communauté des nomades », a déclaré Loo Xin Yang. Les jeunes inventeurs espèrent attirer l’attention des investisseurs et des chercheurs pour développer davantage leur création. Selon les explications de Yap Chun Yoon, « l’objectif de la création du WaterPod est de fournir de l’eau potable aux communautés nomades de la mer pour améliorer leurs conditions de subsistance ». « Nous envisageons une commercialisation, une partie des bénéfices sera reversée à la communauté nomade », a-t-il ajouté.

Il va sans dire que ce type de dispositif peut potentiellement résoudre le problème d’accès à l’eau potable qui frappe certaines régions de la planète. En effet, l’eau de mer est abondante et le fait de la filtrer pour la rendre consommable est une approche à la fois prometteuse et intéressante.

Compte tenu justement de l’attrait du concept qu’ils ont mis en œuvre, les trois étudiants malaisiens ont obtenu un ticket pour participer au concours James Dyson Award: une compétition qu’ils ont remportée ! « C’est une réalisation majeure pour les étudiants et plus encore pour Somad et APU », s’est réjoui le vice-chancelier de l’APU, Hari Narayanan.