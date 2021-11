3 inventions révolutionnaires récompensées au concours James Dyson Awards 2021

C’est aujourd’hui, le 17 novembre que les lauréats du James Dyson Award 2021 ont été annoncés. En 2021, les candidats ont été plus nombreux que jamais auparavant. 28 pays étaient représentés pour obtenir le prix James Dyson 2021 et plus de 250 inventions de jeunes ingénieurs ou scientifiques se sont disputées ce prestigieux prix. Une récompense pour le travail de chacun, mais également un véritable tremplin pour le devenir de chaque invention. Et cette année, ce sont trois lauréats (et non deux) qui ont obtenu la récompense de 30 000£ pour pouvoir développer leurs fabuleux projets.

Les lauréats nous viennent cette année de Singapour, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Les innovations gagnantes sont HOPES, un dispositif permettant de dépister les glaucomes à domicile; PLASTIC SCANNER, un appareil portatif bon marché qui permet d’identifier le plastique pour un meilleur recyclage et REACT, un dispositif d’urgence médicale, permettant de stopper les hémorragies. Présentation des trois projets lauréats 2021.

HOPES Lauréat International par Kelu Yu, Si Li et David Lee (Singapour)

Pour concevoir cette innovation, les créateurs se sont inspirés de faits réels, à savoir le diagnostic du père de l’un des créateurs, atteint d’un glaucome. Après avoir été témoins du parcours du combattant qu’il devait effectuer, ils ont tenté d’imaginer une méthode moins invasive pour surveiller la pression intraoculaire.

Rappelons que le glaucome est la deuxième cause de cécité dans le monde et qu’en France, 800 000 personnes sont concernées. Mais environ 400 000 personnes atteintes ne sont ni diagnostiquées, ni traitées ! Il n’existe aucun traitement mais avec un dépistage précoce, la cécité peut être évitée. Aujourd’hui, le suivi de la tension intraoculaire (PIO) se fait en milieu médical, mais demain, grâce à HOPES, elle pourra se faire à domicile.

HOPES (Home Eye Pressure E-skin Sensor) est un dispositif biomédical portable permettant de tester la pression intraoculaire à domicile, sans aucune douleur et avec un coût bien inférieur aux techniques actuelles. Grâce à des capteurs et à l’intelligence artificielle, HOPES va permettre de mesure la PIO régulièrement et sans aide extérieure.

HOPES se présente comme un gant que l’utilisateur doit enfiler, doté d’un capteur. Il suffit alors d’appuyer sur le centre de la paupière pour obtenir la PIO avec une précision inférieure à la milliseconde. Les signaux sont ensuite analysés par l’IA et donnent avec précision la tension en temps réel. Grâce à une connexion Bluetooth ou Cloud, les cliniciens peuvent avoir accès aux données du patient en temps réel également.

PLASTIC SCANNER – Lauréat Développement Durable par Jerry de Vos (Pays-Bas)

Pour créer ce PLASTIC SCANNER, le créateur est parti d’un problème : le plastique est léger et utilisé dans de nombreux produits recyclables. Mais il a très mauvaise réputation, et est, parfois à tort, considéré comme non recyclable. Il termine donc souvent en décharge, ou pire encore, déversé sur nos plages et dans nos océans. Le plastique est pourtant facilement identifiable grâce aux technologies actuelles. De nombreux déchets plastiques que l’on ne recycle pas pourraient l’être si l’on avait les outils adéquats.

La solution, c’est le PLASTIC SCANNER, un appareil portatif qui va indiquer à l’utilisateur de quels matériaux l’objet se compose, grâce à une lumière infrarouge qui détecte les composants plastiques. En étant membre d’une association qui vise à réduire les déchets plastiques, Jerry a naturellement imaginé un outil supplémentaire pour l’identifier. C’est pourquoi le scanner lui-même est fabriqué à partir de matériaux Open Source, afin de pouvoir incorporer n’importe quelle platine au dispositif de base. Cela permettra également de pouvoir l’améliorer grâce à ceux qui l’utiliseront dans le monde entier. Un petit appareil simple qui pourrait permettre de limiter les dégâts.

Rappelons que plus d’1 milliards d’emballages plastiques sont utilisés chaque année, rien que pour la nourriture et les boissons ! Et que chaque citoyen produit 66.6 kilos de déchets par an. Il y a donc bien un filon à exploiter pour réduire cette pollution environnementale.

REACT – Lauréat Médical par Joseph Bentley (Royaume-Uni)

Malheureusement chaque année, les agressions à l’arme blanche progressent dans de nombreux pays. Là où les lois encadrent strictement les armes à feu, les armes blanches comme les couteaux sont privilégiées par les agresseurs. Au Royaume-Uni, pays d’origine du créateur, on recense 46 000 actes d’agression avec un objet tranchant. Et ces blessures par lames provoquent généralement de graves hémorragies, qui peuvent conduire à la mort.

REACT (Rapid Emergency Actuating Tamponade) est un dispositif que nous vous avons présenté en juillet 2021: ce dernier vise à réduire les hémorragies liées à une perforation. Rappelons que lors d’une blessure au couteau, il est recommandé de ne surtout pas retirer la lame de la plaie: cela pourrait provoquer une hémorragie fatale. Le concept du REACT repose sur un principe similaire à un point de compression que l’on fait normalement avec les moyens du bord, et si l’arme a été retirée.

Le dispositif se présente sous la forme d’un ballonnet tampon en silicone qui s’insère directement dans la plaie. En se connectant à la valve du tampon, l’utilisateur peut alors déclencher un système de gonflage automatique, qui permet de stopper l’hémorragie, ou du moins de la contenir jusqu’à l’arrivée des secours.

Ces trois inventions, dans des domaines très différents, sont quand même toutes liées à la protection de l’environnement ou des personnes. Et nous espérons que ces innovations inonderont bientôt les marchés du monde entier !