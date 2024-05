L’UFC Que Choisir lance une plateforme pour en finir définitivement avec le démarchage téléphonique

Mais, pourquoi tu ne réponds pas au téléphone ? Cette question, on me l’a déjà posée et ma réponse fut toute simple : parce que je ne connais pas le numéro appelant. Le démarchage téléphonique, comme beaucoup d’entre vous, j’en suis victime chaque jour, voire plusieurs fois par jour ! Et, c’est infernal ! Alors, je bloque, je bloque et je rebloque les numéros indésirables, avec peut-être un contact qui sera bloqué par erreur ! Pourtant, un décret relatif à l’encadrement des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non sollicitée, a été publié au Journal officiel le 14 octobre 2022. À priori, les démarcheurs passent outre, mais il existe une solution pour y mettre fin ! Laquelle ? Retrouvez la réponse, un peu plus bas !

Une prospection très encadrée

Reprenons donc le décret du Journal officiel du 14 octobre 2022 mentionné ci-dessus. L’encadrement du démarchage téléphonique est explicite. Ce dernier est autorisé uniquement du lundi au vendredi de 10 h à 13 h puis de 14 h à 20 h. C’est long lorsque l’on reçoit des dizaines d’appels chaque jour, mais au moins c’est interdit les samedis et dimanches, enfin, dans les faits. Pour cela, le gouvernement a mis en place le dispositif Bloctel, qui ne bloque pas grand-chose apparemment ! Et, toujours dans les textes, les entreprises qui ne respectent pas ce décret encourent une amende de 75 000 € (personne physique) à 375 000 € (personne morale). Encore faut-il pouvoir identifier les contrevenants !

Un complément à Bloctel

Inscrite depuis plusieurs années sur la plateforme Bloctel, j’avoue ne pas être convaincue de son utilité. À priori, l’association UFC Que Choisir qui défend les consommateurs n’était pas convaincue non plus. Alors, elle a décidé d’agir avec l’invention d’une nouvelle solution appelée « Respecte mes datas ». Un nouveau service gratuit qui autorise « le droit à l’oubli » sur les réseaux sociaux, mais également le respect de vos données personnelles et l’interdiction du démarchage téléphonique. Bien entendu, l’UFC Que Choisir précise que l’association ne récupèrera pas vos données ni votre e-mail à des fins commerciales. Mais, il faut bien pouvoir vous identifier pour valoriser le respect de vos données personnelles.

Respecte mes Datas !

Pour le blocage du démarchage téléphonique, rendez-vous sur le site Respecte mes Datas (rubrique, exercer vos droits). Choisissez ensuite votre opérateur téléphonique puis renseigner votre numéro de téléphone. Attention, si l’opérateur de votre ligne fixe est différent de celui de votre ligne mobile, vous devrez effectuer deux demandes distinctes. Une fois vos données remplies, voici le message que vous pourrez envoyer à votre opérateur :

Je soussigné, K. M, ayant comme identifiant : 06*****, En application de l’article 21-2 du Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD), vous notifie mon opposition à toute transmission et diffusion de mes données personnelles (notamment mon numéro de téléphone fixe et mobile) en raison du démarchage téléphonique dont je fais l’objet.

Je vous remercie de :

Supprimer mes données de votre liste de diffusion (RGPD art.17.1c).

Relayer la demande aux organismes auxquels vous auriez pu communiquer lesdites données (RGPD art. 19) et de veiller à l’application effective de mes droits précités, particulièrement par les annuaires publics.

Me confirmer l’exécution de ces demandes et de mes droits dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d’un mois (RGPD art.12.3).

Faute de réponse complète de votre part dans le délai légal précité, je me réserve le droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Cordialement, M.K.

Une fois votre e-mail validé, vous recevrez ce message avec l’e-mail du DPO de votre opérateur, Bouygues Télécom pour ma part : « Vous venez d’utiliser l’outil « respectemesdatas.fr » pour exercer vos droits et reprendre le contrôle sur la diffusion de vos données personnelles et nous vous en remercions. Vous trouverez ci-dessous l’e-mail à transmettre à BOUYGUES TÉLÉCOM à l’adresse suivante : dpo@bouyguestelecom.fr. » L’e-mail est envoyé, il ne reste plus qu’à attendre la réponse, et à surveiller notre ligne mobile ! Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .