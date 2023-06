Comment réagir lorsque vos données personnelles se retrouvent en vente sur le Dark Web ?

Selon une enquête réalisée par ExpressVPN, il a été révélé que nos données personnelles ont une grande valeur sur le Dark Web. Et si vos précieuses données se retrouvent sur la partie « sombre » du Web, il y a de gros risques que votre identité soit usurpée, que vos comptes bancaires soient vidés et que vous vous retrouviez dans une situation très compliquée. Mais qu’est-ce que le Dark Web ? Comment vos données peuvent-elles se retrouver sur ce réseau caché ? Et comment éviter que vos données se retrouvent à portée des cybercriminels ? On va tout vous expliquer dans les moindres détails. Découverte.

Comment réagir si vos données sont vendues sur le Dark Web ?

Vos données personnelles sur le Dark Web valent leur pesant d’or. Malheureusement, une fois celles-ci diffusées, il est impossible de les supprimer ! Cependant, vous devez rapidement agir en modifiant aussitôt les mots de passe de tous vos comptes sur les services et applications que vous utilisez. De plus, et même si vos données ne sont pas piratées, il est recommandé d‘utiliser autant que possible des systèmes d’authentification à deux facteurs. Cela empêchera les pirates informatiques d’utiliser votre mot de passe, même s’ils l’obtiennent. En effet, en plus de saisir le mot de passe, il sera nécessaire d’utiliser un second code reçu par téléphone ou une empreinte digitale pour accéder à votre compte.

Optez donc pour l’authentification à deux facteurs sur tous les sites qui proposent cette fonctionnalité. En cas de doute, pensez également à surveiller votre compte bancaire, et à faire opposition sur vos moyens de paiement en ligne si vous découvrez la moindre opération frauduleuse. Enfin, pour éviter la fuite de vos données sur le Dark Web, évitez les réseaux Wi-Fi publics, utilisez un gestionnaire de mots de passe pour diversifier vos mots de passe sans avoir besoin de les mémoriser. De plus, évitez bien sûr les sites web et applications suspects. En prenant ces quelques mesures préventives, vous pourrez sécuriser vos données, même si le risque zéro n’existe pas. Les cybercriminels ont toujours une avance sur nous !

Quelles sont les idées reçues sur le Dark Web ?

Pour vous garantir des dangers, il vaut mieux parfois faire appel à un spécialiste de la cybersécurité chez ExpressVPN qui démystifie les fausses idées courantes associées au Dark Web. Le Dark Web est entouré de nombreux mythes et idées reçues. On pense, par exemple, que ce réseau est exclusivement utilisé par des criminels. C’est en partie vrai, mais tous les utilisateurs ne sont heureusement pas des criminels. Une autre idée reçue nous laisse penser que tout ce qui se trouve sur le Dark Web est illégal. Encore une fausse croyance, on peut aussi trouver des informations et des services légitimes. Notamment du journalisme d’investigation qui utilise parfois le Dark Web pour protéger leurs sources. Et si vous pensez totalement être anonyme sur le Dark Web, c’est encore une erreur ! Comme sur tout réseau internet, les utilisateurs peuvent être exposés à des risques et à des violations de leur vie privée, s’ils ne prennent pas de précautions. Enfin, beaucoup pensent qu’il est inaccessible, or ce n’est pas réellement le cas, mais l’accès y est plus difficile et s’y fait au moyen de navigateurs spécifiques. Il est donc tout à fait possible d’accéder au Dark Web avec les bonnes mesures de sécurité. En réalité, le Dark Web est un espace complexe et diversifié, comportant en même temps des aspects légitimes et illégaux.

Que peut-on donc trouver de « légal » sur le Dark Web ?

Les darknets permettent d’accéder à des réseaux sociaux, des sites web ou des chaînes de télévision interdites dans certains pays. Rappelons que dans certains pays comme la Chine ou la Russie, les réseaux sociaux sont filtrés et que seules les communications des régimes officiels sont autorisées. Des plateformes comme Facebook et la BBC ont d’ailleurs rejoint le darknet pour offrir des services accessibles à tous. Pensons aux nombreux pays où l’homosexualité est considérée comme un crime, et parfois passible de la peine de mort. Le Dark Web et les messageries chiffrées sont alors le SEUL moyen de communication pour échanger librement avec ses proches et préserver sa liberté, voire sa vie. Abordons enfin le journalisme d’investigation, comme évoqué plus haut… Lors des enquêtes sur des trafics d’armes ou de stupéfiants, les journalistes utilisent le Dark Web, pour protéger leurs sources des forces de l’ordre et accessoirement protéger leur propre vie !

Mais au fait, le Dark Web, qu’est-ce que c’est ?

Le Darkweb, également connu sous le nom de web sombre ou web clandestin, fait référence à une partie d’Internet qui est intentionnellement cachée et n’est pas indexée par les moteurs de recherche traditionnels. Il constitue une petite partie du web profond (Deep Web) et est généralement inaccessible via les navigateurs internet conventionnels. Le Dark Web est souvent associé à des activités illégales telles que la vente de drogues, d’armes, d’informations personnelles volées, de services de piratage informatique, etc. Il utilise des réseaux anonymes et chiffrés tels que Tor (The Onion Router), pour garantir l’anonymat des utilisateurs et protéger la confidentialité de leurs communications. Bien qu’il existe des aspects légitimes et non illégaux sur le Dark Web, il est important de noter que son utilisation présente également des risques en termes de sécurité et d’engagement dans des activités criminelles. Parmi ces activités dangereuses, la vente des données personnelles y est une activité très pratiquée. Si vos données personnelles viennent à être rachetées par des utilisateurs du Dark Web, cela peut entraîner de graves conséquences comme l’usurpation d’identité ou la signature de crédits en votre nom.

Comment vos données personnelles peuvent-elles se retrouver sur le Dark Web ?

Les criminels exploitent également cette ressource pour vendre et acheter des informations personnelles. Ainsi, si vous avez déjà été victime d’une cyberattaque ou d’une fuite de données accidentelle par le passé, il est fort probable que vos données soient disponibles à la vente sur le Dark Web. Ce peut être le cas lorsque des hôpitaux ou des conseils départementaux sont victimes de cyberattaques de grande ampleur, comme ce fut le cas en Seine-et-Marne ou dans certains hôpitaux franciliens. Il faut savoir qu’après une cyberattaque, il est possible d’y trouver des numéros de sécurité sociale à vendre pour seulement 1 $. Quant aux numéros de carte de crédit, ils peuvent être obtenus pour quelques dizaines de dollars, en fonction du compte auquel ils sont liés. De plus, les criminels proposent ce qu’ils appellent des “Fullz”, des ensembles regroupant le nom, le numéro de sécurité sociale, la date de naissance et même les numéros de compte d’une personne. Ces informations précieuses peuvent être utilisées à des fins d’usurpation d’identité. Les passeports et les dossiers médicaux peuvent également être vendus sur le Darkweb, atteignant des prix de 1 000 $ ou plus. Eh oui, vos données valent de l’or pour celles et ceux qui ne sont pas très bien intentionnés.