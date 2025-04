Vous jetez ces documents dans la poubelle ? Attention aux arnaques et aux hameçonnages

Une à deux fois par an, je fais le tri dans mes papiers en me connectant sur cette page du Service Public pour savoir ce que je dois conserver et pendant combien de temps. Et, à chaque fois, je me retrouve avec une pile de factures, relevés bancaires, lettres administratives et autres joyeusetés prêtes à partir… à la poubelle. Malgré la dématérialisation de nombreux documents, il en reste toujours qui viennent s’empiler dans mon trieur, et j’avoue, je préfère discrètement les brûler dans mon barbecue plutôt que de les jeter ! En effet, j’ai souvent lu que des cybercriminels pouvaient allègrement se servir dans nos déchets, pour voler nos économies, ou carrément usurper notre identité. Parce que oui, une simple enveloppe peut se transformer en passeport vers votre compte en banque. La solution ? Un peu de prévention, et surtout un bon réflexe : détruire tous les documents sensibles. Explications.

Directement dans la benne à ordure

Jeter une facture EDF ou un vieux relevé bancaire peut vous sembler anodin, mais c’est, en réalité, une aubaine pour les escrocs. Des spécialistes de la cybersécurité alertent : de plus en plus de criminels fouillent les poubelles à la recherche d’informations précieuses. Une adresse, un numéro de compte, une signature… Il ne leur en faut pas plus pour usurper votre identité, réaliser des achats en ligne ou même vider votre compte bancaire. Ces fraudes, souvent discrètes, ne sont découvertes que bien trop tard. Les gens mal intentionnés sont à l’affût de tous ces documents, des mines d’or pour eux !

Ne jetez plus vos documents, brûlez-les (ou déchiquetez-les !)

Alors, que faire ? La meilleure parade reste la destruction. Oui, vous pouvez déchirer les documents, mais il faut vraiment y aller méthodiquement. Personnellement, j’ai opté pour une solution aussi radicale qu’efficace : je brûle mes papiers sensibles dans le barbecue (hors saison des grillades, évidemment), ou dans le poêle à bois en hiver. C’est simple, rapide, et ça ne laisse aucune trace exploitable, même si c’est peu recommandé environnementalement parlant ! Certains utilisent même cette méthode pour allumer leurs braises : utile, non ? Cela dit, attention à ne pas balancer des papiers plastifiés ou des cartes bancaires dedans : là, c’est poubelle sécurisée obligatoire. La pollution atmosphérique, cela vous parle ?

Mon conseil : un bon destructeur de documents

Mais, soyons honnêtes : on ne va pas allumer un feu pour chaque courrier suspect. C’est là que le destructeur de documents entre en scène. On en trouve pour une cinquantaine d’euros suffisamment efficaces pour un usage domestique. J’ai déjà testé chez mes beaux-parents, et franchement, c’est efficace ! En quelques secondes, tout est réduit en confettis illisibles. Relevés, contrats, papiers médicaux… il ne laisse rien passer. C’est silencieux, rapide, et cela permet de dormir un peu plus tranquille. Je le recommande à tous mes proches, surtout ceux qui gèrent encore beaucoup de paperasses à l’ancienne. Et, franchement, vu ce que ça peut éviter comme galères, c’est un petit investissement plus que rentable. Vous pouvez également suivre les conseils de Claudius Dorenrof (vidéo astuces de Claudius N° 43 en fin d’article) qui recommande de passer les papiers sous l’eau et de les compresser en boule.

Mieux vaut prévenir que guérir

Ainsi, on pense souvent que les cybercriminels agissent uniquement en ligne, via des e-mails frauduleux ou des sites piégés. Mais, non, certains reviennent aux fondamentaux : fouiller nos poubelles, récupérer nos papiers, et remonter le fil jusqu’à notre compte bancaire. La prévention est donc essentielle. Et vous, êtes-vous plutôt déchiqueteur de compétition ou barbecue ? Envie de réagir ? Partagez votre expérience ou posez-nous vos questions ! Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .